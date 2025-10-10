Deviere trasee de autobuz: 23, 28 și 34 în perioada 09.09.2025-10.10.2025

Societatea Transurb informează că, în perioada 09.09.2025, începând cu ora 09.00 până în data de 10.10.2025, traseele de autobuz 23, 28 și 34 vor fi deviate după cum urmează:

1. TRASEUL 23 (Auchan – Shopping City) – de la intersecția bulevardului George Coșbuc cu str. Basarabiei, va fi deviat pe str. Basarabiei – bulevardul 1 Decembrie 1918 – bulevardul Milcov – str. Traian Vuia – str. Henri Coandă, atât la tur cât și la retur;

2. TRASEUL 28 (Micro 19 – Bariera Traian) – de la intersecția bulevardului 1 Decembrie cu str. Aurel Vlaicu, va fi deviat pe bulevardul 1 Decembrie 1918 – bulevardul Milcov – str. Traian Vuia – str. Henri Coandă – bulevardul George Coșbuc – str. Bucovinei, atât la tur cât și la retur;

3. TRASEUL 34 (Micro 13B-INTFOR) – de la intersecția bulevardul George Coșbuc cu str. Basarabiei, va fi deviat pe bulevardul Basarabiei – bulevardul 1 Decembrie 1918 – bulevardul Milcov, atât la tur cât și la retur.