Farmacia DONA deschide o nouă farmacie în Galaţi, într-o locaţie cu tradiţie farmaceutică de peste un secol

Farmacia DONA anunță deschiderea unei noi farmacii în Galați, pe strada Tecuci nr. 40, într-un spațiu cu o istorie aparte pentru oraș: una dintre cele mai vechi locații din Galați care și-a păstrat, de la începuturi până astăzi, destinația farmaceutică. Prin această deschidere, Farmacia DONA duce mai departe tradiția unui loc asociat de peste un secol cu grija pentru sănătatea comunității locale, integrându-l într-o rețea națională de peste 330 de farmacii și peste 1.700 de profesioniști în domeniul sănătății.

Povestea farmaciei este legată de numele lui Toma Aburel, farmacist licențiat în Farmacie la București, în 1887. În 1894, acesta a cumpărat în Galați farmacia „La Vulturul de Aur”, care avea să devină ulterior cunoscută drept Farmacia Aburel. În perioada interbelică, aceasta era considerată una dintre cele mai renumite farmacii din Galați, iar spațiul a rămas asociat, până în prezent, cu aceeași funcțiune dedicată sănătății.

„Există locuri care păstrează o parte importantă din memoria unei comunități. Pentru Farmacia DONA, această deschidere înseamnă respect pentru tradiția farmaceutică locală și responsabilitatea de a o duce mai departe, prin standarde actuale de consiliere, grijă și profesionalism. Ne dorim ca pacienții din Galați să găsească aici nu doar produse și soluții relevante pentru nevoile lor, ci mai ales un farmacist care îi ascultă, îi îndrumă și le oferă încredere la fiecare interacțiune.” a declarat doamna farmacist Mariana Grecu, coordonator al farmaciilor din Galați și Vrancea în cadrul Farmacia DONA.

Noua farmacie va funcționa de luni până vineri, între orele 08:00 și 20:00, iar sâmbăta și duminica, între orele 08:00 și 14:00. Într-un loc dedicat sănătății de generații, promisiunea Farmacia DONA – „Aici pentru liniștea ta” – își găsește o continuitate firească. Pacienții vor beneficia de consiliere de specialitate, îndrumare în alegerea soluțiilor potrivite și o relație directă, bazată pe încredere, cu profesioniștii farmaciei. În plus, farmacia dispune de receptură și poate prepara formule adaptate nevoilor individuale, pe baza prescripției medicale. Astfel, o locație cu o tradiție farmaceutică de peste un secol intră într-o nouă etapă, păstrându-și menirea de a fi aproape de comunitatea gălățeană.

Despre Farmacia DONA

Farmacia DONA este deținută de DONA. LOGISTICA SA – o companie cu capital 100% românesc, cu o tradiție de peste 30 de ani. Farmacia DONA este una dintre cele mai apreciate rețele din România, având o distribuție echilibrată, la nivel național.

Farmacia DONA reunește peste 330 de farmacii și peste 1.700 de profesioniști în domeniul sănătății, devotați unui scop comun: acela de a asigura servicii farmaceutice la cel mai înalt nivel calitativ. Mai mult de 1,7 milioane de oameni trec lunar pragul farmaciilor DONA. Lista integrală a unităților poate fi consultată aici.