Precizare privind modificările legislative referitoare la asigurarea medicală a personalului clerical și monahal

Având în vedere informațiile false vehiculate recent în spațiul public cu privire la presupusa pierdere, începând cu data de 1 septembrie 2025, a calității de persoană asigurată în sistemul de sănătate de către preoți și personalul monahal, facem următoarele precizări:

Preoții nu au fost niciodată exceptați de la plata contribuțiilor de sănătate și nu au beneficiat de servicii medicale gratuite fără contribuție. Atât personalul clerical, cât și majoritatea monahilor sunt angajați ai unităților de cult și achită, ca orice alt angajat din România, impozite și contribuții la salariu, fără a beneficia de nicio scutire specială. Monahii care nu realizează venituri – fie din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, fie aparținând altor culte religioase recunoscute (prin asimiliare) – beneficiază de asistență medicală gratuită asemenea altor cetățeni fără venituri. Dacă în cazul asistaților sociali dreptul la asigurare se acordă pe baza unui dosar depus la primărie, pentru personalul monahal, această procedură este realizată prin intermediul Secretariatului de Stat pentru Culte. Condiția esențială rămâne aceea de a nu realiza niciun fel de venituri. Afirmația conform căreia monahii ar realiza venituri în regim de PFA (persoană fizică autorizată) este complet falsă și contravine în mod direct Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, care interzice clericilor și monahilor desfășurarea de activități economice. Așa cum prevede articolul 1 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult: „Biserica Ortodoxă Română și celelalte culte religioase au, în exclusivitate, dreptul de producere și valorificare a obiectelor și veșmintelor de cult, precum și de tipărire a cărților de cult, a celor teologice sau cu conținut bisericesc, necesare practicării cultului”. Aceste activități nu sunt desfășurate de persoane fizice autorizate (PFA), contrar celor afirmate eronat în unele materiale de presă. Patriarhia Română face un apel la responsabilitate în comunicarea publică, solicitând respectarea adevărului și evitarea propagării informațiilor neconfirmate sau tendențioase cu privire la statutul personalului clerical și monahal în sistemul de asigurări de sănătate.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene