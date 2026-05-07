România trimite a doua cea mai numeroasă delegaţie din UE la Summitul SelectUSA, consolidând relaţiile economice bilaterale

În perioada 3-6 mai, Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, a condus delegația română la SelectUSA, cel mai important eveniment din Statele Unite dedicat promovării investițiilor străine directe și creării de locuri de muncă. Delegația română a fost a doua ca mărime din UE și a opta ca mărime din lume. Au participat 66 de reprezentanți de la peste 36 de companii din diverse sectoare, ceea ce reflectă potențialul ridicat de dezvoltare a relațiilor economice dintre Statele Unite și România.

Summitul SelectUSA are ca scop facilitarea investițiilor prin conectarea a mii de investitori, companii, organizații de dezvoltare economică (EDO) și experți, creând oportunități de creștere prin investiții în Statele Unite.

Companiile românești fac investiții de referință în Statele Unite, subliniind acest nou capitol în relațiile economice bilaterale. One United Properties, un important investitor și dezvoltator imobiliar, a anunțat că majorează investiția planificată pentru primul său proiect rezidențial din SUA la 100 de milioane de dolari. Compania continuă să se extindă în Statele Unite – prima sa piață din afara României – prin achiziționarea unui teren pentru un proiect de dezvoltare în Nashville, Tennessee. Bravo International Group, un producător român de acoperișuri și placări metalice, a anunțat că va lansa prima sa unitate de producție din SUA în Dallas, Texas, și o a doua în Detroit, Michigan, ca parte a unei investiții de 30 de milioane de dolari.

„Participarea semnificativă a României la SelectUSA confirmă puterea și potențialul parteneriatului nostru economic bilateral. Piața americană oferă numeroase oportunități pentru companiile românești. Mi-a făcut o mare plăcere să interacționez cu atât de mulți antreprenori care construiesc viitorul relațiilor comerciale dintre SUA și România. Aceste legături comerciale în creștere creează locuri de muncă și oportunități de investiții în ambele țări și consolidează parteneriatul nostru strategic istoric”, a declarat Ambasadorul Nirenberg.

SelectUSA este un program american coordonat de Departamentul Comerțului menit să faciliteze și să promoveze investițiile în Statele Unite pentru a crea locuri de muncă, a stimula creșterea economică și a spori competitivitatea SUA. De la înființare, SelectUSA a sprijinit mii de clienți, inclusiv organizații de dezvoltare economică (EDO), firme naționale și companii internaționale, și a facilitat investiții validate de clienți în valoare de peste 400 de miliarde de dolari, susținând peste 270.000 de locuri de muncă în Statele Unite și pe teritoriile sale. Summitul de investiții SelectUSA a generat proiecte de investiții noi în valoare de peste 256 de miliarde de dolari în Statele Unite, susținând peste 130.000 de locuri de muncă în întreaga țară. Mai multe informații despre Summitul de investiții SelectUSA sunt disponibile accesând https://www.selectusasummit.us/.