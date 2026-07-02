Moarte la Moscova! Unul dintre cei mai vechi prieteni ai lui Putin, coleg în fostul KGB și fost ministru al Apărării a murit

Este vorba de Serghei Ivanov.

Informația este confirmată și de agenția oficială Tass.

Ivanov avea 73 de ani și era cu un an mai mic decât Putin.

A fost ministru al Apărării până în 2007. Datorită relațiilor pe care le avea cu Putin încă din tinerețe, era considerat unul dintre cei mai influenți siloviki din anturajul lui Putin. Era văzut chiar succesorul lui Putin.

Silovik vine de la sila, adică forță. Siloviki este un joc de cuvinte care s-ar traduce ca „reprezentanți ai forțelor de ordine”. Putin și-a construit cariera și puterea bazându-se pe acești siloviki.

Ivanov era cel mai tare silovik.

Ca să înțelegeți această legătură strânsă trebuie să priviți spre biografia lui Ivanov. S-a născut în Leningrad, ca și Putin. Venea din KGB-ul sovietic, exact ca și Putin. A lucrat în spionajul extern cot la cot cu Putin.

Ivanov ajunsese general-polkovnic. După funcția de ministru al Apărării a ocupat funcția de șef al administrației prezidențiale. La fel ca și Putin era categoric împotriva extinderii NATO.

Doar că la un moment dat s-a întâmplat ceva. În loc să ajungă președinte al Rusiei, în locul lui Ivanov în această funcție a fost ales Medvedev. Putin a ocupat un mandat funcția de premier. Fusese o rocadă menită să-l țină la putere pe Putin.

În 2016 Ivanov a trecut brusc pe o funcție mai puțin importantă. A dispărut de la televizor. Nu mai era la fel de influent și nici important. Alți siloviki i-au luat locul.

Oficial devenise reprezentantul special al lui Putin pentru ecologie și transport.

Anul acesta, în februarie, Ivanov își dăduse demisia și din această funcție. Au fost multe speculații, dar nimeni nu a înțeles atunci motivele. Nu se știa mare lucru nici despre starea sa de sănătate.

Așa cum acum nu se știu nici cauzele morții sale. Putin nu a zis încă nimic în public despre moartea fostului prieten și coleg.