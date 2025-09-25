Casa de Cultură – Tecuci, în calitate de organizator, în colaborare cu Primăria Municipiului Tecuci și Editura „Junimea” – Iași, organizează în zilele de 24-25 octombrie 2025, ediția a XXXIII-a a Festivalului Național de Poezie „Costache Conachi”. Festivalul va cuprinde un concurs de poezie, desfășurat pe două secțiuni:

Secțiunea I – Concurs Debut Poezie, Junimea Iași.

Această secțiune a concursului îşi propune să stimuleze creația literară a tuturor creatorilor de poezie care nu au debutat în volum ( care nu au poezii proprii publicate în volum ) şi să-i promoveze prin tipărirea creațiilor lor într-o carte, în colecția „NUMELE POETULUI”, la Editură „Junimea” din Iași. Participanții vor trimite aproximativ 60 – 80 de poeme în format electronic, însoțite de un motto. Lucrările vor fi însoțite de un fișier, cu același motto, care va conține elementele de identificare, reale, ale autorului (nume, prenume, număr de telefon, mini-cv, e-mail ).

Textele vor fi redactate cu fontul Times New Roman, Font Size 12, Line Spacing 1,5. Orice concurent care va transmite un text care nu-i aparține sau conține părți copiate va fi descalificat.

Vor fi descalificate lucrările autorilor care au publicat deja în volum creații proprii.

Juriul va fi alcătuit din 3-5 scriitori, membri ai UNIUNII SCRIITORILOR.

Organizatorul are drept de publicare a unui text sau a mai multor texte dintre cele înscrise la concurs în reviste/antologii/site sau alte materiale conexe fără a mai cere acordul participanților.

Textele vor fi trimise până la data de 10 octombrie 2025, în variantă electronică, e-mail la adresa festivaltecuci@yahoo.ro, respectând condițiile concursului.

Secțiunea II – Concurs Poezie (grupaj)

Pot participa tineri creatori de poezie în vârstă de până la 35 de ani, care nu au publicat în volum și care vor trimite un număr de 7 (șapte) poezii, în format electronic, pe adresa de email: festivaltecuci@yahoo.ro.

Lucrările trimise vor purta, în loc de semnătură, un motto ales de autor. Acestea vor fi însoțite de un alt fișier, cu același motto, care va conține elementele de identificare, reale, ale autorului (nume, prenume, număr telefon, mini-cv, e-mail). Juriul va fi compus din 3-5 scriitori, membri ai Uniunii Scritorilor din România

Textele vor fi trimise până la data de 10 octombrie 2025, în variantă electronică, e-mail la adresa festivaltecuci@yahoo.ro, respectând condițiile concursului.

www.culturatecuci.ro Regulamentul Festivalului Național de Poezie „Costache Conachi” poate fi consultat și pe site-ul Casei de Cultură Tecuci:

Se vor acorda următoarele premii:

Pentru secțiunea I: Marele Premiu „Costache Conachi”, ediția a XXXIII-a, 2025.

Pentru secțiunea a II-a: Premiul I, Premiul al II-lea, Premiul al III-lea

Juriul își rezervă dreptul de a redistribui premiile.

Prezența laureaților este obligatorie pentru revendicarea premiilor.

Laureații ambelor secțiuni de concurs vor fi invitaţi la Tecuci, în zilele de 24 – 25 octombrie 2025.

Relaţii la telefon:

0372727259 – Secretariat Casa de Cultură Tecuci;

0747614307 – Coordonator Festival – Dan VÎȚĂ .

e-mail: festivaltecuci@yahoo.ro