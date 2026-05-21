Această informaţie ar trebui să zguduie serios România

Numele Sebastian Ghiță apare într-o investigație jurnalistică din Armenia, care a publicat documente secrete, scurse probabil în baza unui furt de informații.

Valeriu Pașa Am citit investigația (subiectul l-am văzut prima dată la), vă invit să o faceți și voi, însă ce este evident este modus operandi și intenția rușilor de a se folosi de ideologie politică și emoție pentru a propaga divizare socială și ură împotriva țintelor pe care le consideră adversari ai intereselor rusiei.

Social Design Agency (SDA – Agenția de Proiectare Socială) este o entitate coordonată chiar de cel care se ocupă cu deturnarea alegerilor din țările țintă – Sergei Kiriyenko. Adjunctul-șef al cancelariei lui Putin se ocupă de mai multe astfel de entități, însă este important să înțelegem că această entitate are legătură directă cu Kremlinul și Vladimir Putin. Structura este intuitivă: Agenții SDA, sub coordonarea Kremlinului, colaborează cu agenți de influență recrutați din țările țintă. Investigația se concentrează mai mult pe Armenia, însă vedem în documente câteva operațiuni ale SDA care au fost și duse la bun sfârșit. De exemplu, campanii multiple împotriva Ucrainei care au ca obiectiv scăderea susținerii pentru Ucraina.

De exemplu, avem dovada că pângărirea monumentelor din Franța cu sintagma „Slava Ukraini” este o operațiune hibridă rusă. La momentul în care mai multe moschei din Franța au fost desenate cu graffiti cu sintagma „Slava Ukraini”, francezii au ieșit imediat public și au spus că este o campanie a Kremlinului menită să genereze furie față de ucraineni. Acum avem și dovada că această campanie a fost ordonată și pusă în aplicare de SDA. Un alt exemplu este falsul prin care se mințea că Volodimir Zelenskyy și-ar fi cumpărat un apartament în Dubai. Campania aceasta a strâns 86 de milioane de vizualizări.

Și acum ajungem la Sebastian Ghiță, șeful RomâniaTV, fugarul român care în 2016 pleca din țară de sub ochii Poliției. Îmi aduc aminte și acum de câteva din explicațiile MAI, printre care faptul că „era ceață” când a fugit. Pentru mine este evident că Sebastian Ghiță a primit refugiu în Serbia nu datorită banilor pe care îi are, ci pentru că elemente mai puternice decât banii au intervenit. Nicăieri în lumea asta un astfel de individ, cu un asemenea potențial de influență, nu este acceptat de o țară pe ochi frumoși. Noi știm că Serbia este aliata rusiei. Cel mai probabil, așa și-a cumpărat liniștea Ghiță, trădând interesele României.

În investigația armenilor, apare o listă de campanii pe care Sebastian Ghiță trebuie să le îndeplinească. El a fost contactat de un agent al SDA și i s-au transmis cererile printr-o aplicație de mesagerie criptată. Cerințele au legătură cu discreditarea Maiei Sandu, Europei și a democrației din România la postul RomâniaTV. Călin Georgescu este menționat acolo. Același Călin Georgescu care s-a dus la Ghiță pentru a „nu-l susține”, cum a declarat inculpatul Georgescu.

Acum avem dovada că Sebastian Ghiță este agent de influență rus. Această investigație se bazează pe documente și informații care au fost scurse sau „extrase” de hackeri. Aceste informații sunt cel mai probabil doar o foarte foarte mică particică din operațiunile hibride ale rusiei împotriva României, Europei, Moldovei, Ucrainei. Spuneam la începutul textului că dezvăluirile astea ar trebui să zguduie România. De ce?

Loredana Diacu Pentru că doar așa s-ar putea pune în mișcare autoritățile noastre. Președintele Dan a promis că va crea o comisie sub înaltul patronaj al Administrației Prezidențiale care să se ocupe de războiul hibrid. Anunța asta în decembrie 2025 într-un interviu pentru. Acolo spunea că în 2-3 luni va fi gata și va fi operațională. Au trecut 6 luni, nu este nimic gata, nimic operațional. Cel mai rău este că prin decizia de a comunica o astfel de inițiativă, societatea a lăsat garda jos, pentru că, nu-i așa „se ocupă Președintele, avem încredere” și cel mai probabil a creat confuzie și blocaj inclusiv în interiorul instituțiilor relevante, care se uită unele la altele dacă le întrebi de războiul hibrid și îți vor spune „păi așteptăm, nu? Nu a zis Președintele că face, că ne organizează, că ne coordonează?”.

Nicușor Dan Președinteleeste obligat să vorbească despre acest subiect. Este obligat să iasă cu raportul privind anularea alegerilor. Despre acest raport a spus că în primul an de mandat va fi public. A declarat asta în campanie, dar mai important, de mai multe ori, după ce a devenit președinte. Ori a mințit, ori nu a știu despre ce vorbește.

România ESTE o țară țintă a războiului hibrid. rusia ARE agenți de influență în interiorul României (și în exteriorul ei, cum e Sebastian Ghiță). Noi SUNTEM ținta campaniilor rusești care sunt active chiar și în acest moment. Discreditarea celor care susțin Ucraina și Europa ESTE unul din obiectivele prioritare a acestor campanii și astfel a rusiei. rusia vrea să cucerească și cucerește minți în România, nu teritorii. Este obligația și responsabilitatea statului român de a proteja spațiul informațional al României, la fel cum este obligația statului român de a proteja integritatea teritorială a României.