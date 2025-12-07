De ce NATO și nu OTAN?

Suntem singura țară de limbă romanică din blocul atlantic care folosește acronimul englez NATO, în loc de OTAN. Am explicat într-o postare anterioară, că acronimul NATO este un vestigiu al războiului rece care definește inamicul, necunoscutul și depărtarea.

Firesc ar fi fost ca în 2004, când a fost admisă în Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, România să renunțe la acronimul englez și să îl adopte pe cel latin, OTAN, același pentru francezi, spanioli, italieni și portughezi.

N-am făcut-o din inerție sau dintr-un complex subliminal de inferioritate sau vinovăție și am preferat să ne raportăm la vechiul inamic devenit aliat, sub istorica lui denominație. Acum e târziu să mai schimbăm firma, e o operațiune care ne-ar costa milioane de euro.

