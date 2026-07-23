După dezastrul de la Cadastru, mai are sens să păstrăm acest SRI?

Nicușor Dan a minimalizat importanța numirii unor lideri civili la conducerea SRI și a SIE și a declarat că nu crede că a avea un șef civil în fruntea agențiilor naționale de informații e o chestiune așa de importantă. Personal, nu mai consider că a avea un asemenea SRI mai este esențial pentru țară. Să mă explic:

prin tot felul de tertipuri legislative, SRI s-a derobat de exact domeniul în care trebuia să-și demonstreze expertiza, cel al securității cibernetice. Or, Cyberint al SRI nu se ocupă de oricine și de orice obiectiv, ci de detectarea atacurilor statale, în special din Rusia, China sau Iran, care vizează furtul de secrete de stat, planuri militare sau strategii energetice;

de protecția infrastructurilor critice; de culegerea de informații din mediile hackerilor despre atacuri masive iminente și transmiterea acestor date către beneficiarii guvernamentali. Oameni buni, cyberteroristul Zaharia Mahdjoub care a atacat site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

este în negocieri pentru monetizarea datelor exfiltrate. Cele mai importante date ale Cadastrului sunt hărțile, planurile de amplasament și detaliile de proprietate inclusiv pentru unități militare, baze NATO sau elemente de infrastructură critică. Toate acestea sunt în mâinile unui terorist frustrat pentru că loviturile sale cibernetice nu i-au adus câștigurile scontate.

Pentru SRI, o organizație de onaniștii parfumați și pensați, îmbrăcați în costume foșnitoare de mătase, nu este important că planurile unităților militare și ale bazelor NATO pot fi vândute oricui, Al-Qaeda în Magrebul Islamic sau Statului Islamic în Sahel. Că datele exfiltrate, parte din ele ridicate pe DarkWeb, sunt informații clasificate de interes geostrategic.

Onaniștii sistemului au făcut în așa fel, încât Legea securității cibernetice (58/2023) să împartă responsabilitățile între un ecosistem larg de instituții, DNSC, SRI, CSAT, MApN, dar să nu fie nimeni responsabil direct, dacă un algerian cu 6 clase dă clasă tuturor băieților deștepți din țara asta și îi lasă cu chiloții în vine.

În tohăsul cărora am pompat zeci de miliarde de euro pentru digitalizare, dar luată la bani mărunți, șandramaua lor este o infecție năpădită de breșe de securitate. În acest moment, mentaliștii SRI se felicită că algerianul Zaharia Mahdjoub este doar un infractor motivat financiar, fără legături cu Jihadul cibernetic.

Problema lui Mahdjoub este că lucrează pe rupte dar fără folos. A spart portalul E-Government al Suediei; a extras date financiare și corporative de la banca nigeriană Sterling Bank, plus registrul comerțului din Nigeria; a compromis cu succes registre de stat și infrastructuri din Ucraina, Polonia, Slovacia, Lituania, Cipru, Chile și Uzbekistan.

În cazul Sterling Bank din Nigeria, Mahdjoub a cerut o răscumpărare de 250.000 de euro. Banca a refuzat să finalizeze tranzacția, fapt ce l-a determinat pe hacker să arunce întreaga bază de date pe internet în mod gratuit, pentru a distruge reputația instituției. România și Suedia au politici stricte care interzic plata răscumpărărilor către infractorii cibernetici.

Din acest motiv, frustrat că negocierile au eșuat, hackerul a recurs la măsura extremă de a șterge serverele ANCPI. Copiile pot ajunge oricând, dacă n-au și ajuns deja, la Jihadul cibernetic. Propun ca SRI să țină slujbe speciale și să ceară o minune părintelui ciberneticii, matematicianul american Norbert Wiener, ca hackerul să nu se radicalizeze.