Execuţia unui titan: medicamentul refuzat de profesorul Manu

Seringa cu antibioticul ce i-ar fi salvat viața stătea neatinsă pe masa rece a celulei, dar prețul cerut era însăși vânzarea sufletului său. Omul care lucrase în laboratoarele pariziene alături de Marie Curie zăcea scuipând sânge pe cimentul înghețat al penitenciarului Aiud, refuzând calm să trăiască. Profesorul George Manu, o minte sclipitoare a Europei, se stingea dintr-o tuberculoză netratată intenționat de regim. Călăii îi aduseseră medicamentul miraculos, condiționând ferm administrarea salvatoare de o semnătură pe o declarație de colaborare. O semnătură pe care un om de rând ar fi dat-o în secunde pentru a respira, dar pe care acest titan a respins-o cu o demnitate ce a paralizat aparatul represiv. Nu se temea deloc de moarte. Se temea doar de trădarea propriilor principii.

Destinul său nu fusese croit pentru subteranele Gulagului, ci pentru înalte distincții academice. Născut la 13 februarie 1903 într-o familie cu profunde rădăcini aristocratice, moștenea un sânge nobil care pulsa prin fiecare gest. După obținerea doctoratului în fizică la Paris și invitația oficială de a rămâne în Occidentul liber, a ales cu fermitate să se întoarcă acasă. Voia să ridice România la cele mai înalte standarde științifice, refuzând orice compromis în anii în care dictatura comunistă abia își ascuțea colții pentru a sfâșia elitele. Acest patriotism autentic, fără festivism, avea să se transforme în propriul act de condamnare la exterminare. Până la instaurarea teroarei roșii, catedra a rămas altarul său.

Arestat în noaptea neagră a primăverii din 1948 sub acuzații aberante inventate de comuniști, savantul a fost aruncat într-un abis carceral. Timp de treisprezece ani infernali, a fost târât în lanțuri prin teribilele centre de tortură de la Baia Sprie, Gherla și abatorul de la Aiud. Regimul criminal voia să-l reducă la stadiul unui animal înfometat și dezbrăcat de orice urmă de inteligență. Reacția fizicianului a fost un act de rezistență pură: a transformat celulele mucegăite într-o universitate clandestină colosală. Nu avea creion, hârtie sau vreo carte de studiu. Folosea doar un fir de ață tras din zeghea aspră pentru a ilustra teoriile fizicii cuantice și transmitea cursuri complete prin alfabetul Morse, bătut cu nodurile în perete.

Teroarea fizică la care a fost supus continuu depășește limitele anatomiei umane, devenind un calvar calculat milimetric pentru distrugerea ireversibilă a trupului. Mâncarea primită era o zeamă tulbure plină de resturi putrezite, iar frigul insuportabil din celula complet lipsită de geamuri îi tăia respirația, intrându-i adânc în oase. Într-un asemenea infern mizerabil, trupul său fragil de intelectual s-a frânt inevitabil, fiind lovit crunt de tuberculoză pulmonară, boala contagioasă care secera fără absolut nicio milă mii de deținuți politici români. Tusea sa uscată se transformase treptat într-o hemoragie constantă care păta zilnic cimentul, dar el continua cu stoicism să predea colegilor matematică pe întuneric. Gardienii loveau extrem de violent cu bastoanele de cauciuc în ușile metalice, încercând să oprească fluxul de cunoaștere, dar spiritul său funcționa la un alt nivel existențial. Era complet neatins de mizeria lor.

Agonia finală s-a derulat cu o lentoare chinuitoare în primăvara teribilă a anului 1961, într-o încăpere sordidă și neîncălzită a spitalului penitenciar. Tuberculoza îi mâncase aproape complet plămânii, iar medicii închisorii, controlați de stat, aveau un ordin clar să nu intervină salvator decât în momentul în care voința sa ceda definitiv în fața durerii atroce. Ofițerul politic a intrat arogant în celulă, fluturând ostentativ prin fața ochilor săi febrili sticluța de streptomicină, cerându-i, pentru ultima oară, o declarație prin care să renege formal colegii de suferință. Putea să îmbrățișeze ideologia marxistă pentru a-și mulțumi torționarii și ar fi primit imediat șansa de a respira fără dureri insuportabile. Refuzul său categoric a fost însă atât de tăios încât a răsunat ca un ordin militar dat peste secole. Nu a clipit deloc în fața acestui șantaj abominabil al Securității.