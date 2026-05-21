Generații întregi au fost mințite cu o nerușinare absolută, manualele susținând că lumina a fost aprinsă în România abia după ce comuniștii au preluat cu forța puterea. Propaganda a fabricat minuțios unul dintre cele mai persistente mituri ale secolului trecut: imaginea regimului salvator care a scos țăranul din beznă, oferindu-i „becul lui Ilici”. În realitate, aparatul de stat nu a făcut altceva decât să confişte abuziv o infrastructură energetică deja funcțională și să-și asume cu o aroganță nemărginită laurii unui progres perfect european. Nu partidul a adus civilizația în sate, ci o generație fabuloasă de ingineri vizionari, pe care același regim avea să-i arunce în temnițele groazei. Minciuna a fost repetată atât de des, încât a devenit un adevăr istoric acceptat tacit de o națiune paralizată de frică.

Încă de la finalul secolului al nouăsprezecelea și pe tot parcursul perioadei interbelice, națiunea se afla într-o expansiune tehnologică fulminantă. Timișoara fusese primul oraș european iluminat electric stradal, iar hidrocentralele, precum cea de la Sadu, funcționau perfect înainte ca bolșevicii să viseze la putere. Minți sclipitoare educate în marile capitale, precum Elie Radu sau Dimitrie Leonida, alături de antreprenori germani, desenaseră deja rețele vitale care alimentau nu doar marile bulevarde, ci și primele așezări rurale. Societățile private construiau frenetic centrale termoelectrice moderne pe Valea Prahovei, creând o piață energetică dinamică, propulsată de capital privat și expertiză de cel mai înalt nivel. Țara nu zăcea deloc într-o beznă totală.

Odată cu instaurarea dictaturii după anul o mie nouă sute patruzeci și cinci, planul de electrificare s-a transformat dintr-un parcurs economic firesc într-o armă de control masiv. Regimul opresiv nu a adus tehnologia din neant, ci a naționalizat cu arma la tâmplă absolut toate uzinele și transformatoarele construite cu trudă și bani privați. Capitaliștii care investiseră averi colosale pentru a trage cabluri peste munți au fost deposedați instantaneu de proprietăți, în timp ce pe porțile uzinelor lor au fost atârnate lozinci roșii. Decretul de electrificare, lăudat decenii la rând ca o minune a socialismului, a fost practic un act de piraterie statală la scară națională. Comuniștii s-au mândrit cu becurile din sate, uitând deliberat să spună că stâlpii și generatoarele purtau ștanțele fabricilor germane interbelice.

Dincolo de discursurile triumfaliste rostite de la tribune, realitatea electrificării rurale a fost extrem de dură pentru țăranul de rând. Statul s-a lăudat cu extinderea rețelei, dar nota de plată uriașă a fost suportată integral și forțat tot de cei mai săraci cetățeni. Țăranii au fost obligați prin cote absurde și muncă voluntară să sape kilometri de șanțuri, să taie păduri pentru stâlpi și să ridice infrastructura grea cu mâinile sângerânde. După ce au muncit complet gratuit luni întregi pentru a trage firele în sat, oamenii au descoperit rapid că lumina venea cu un program draconic de raționalizare, becurile fiind aprinse doar câteva ore pe zi. Era de fapt o iluzie vizuală a progresului, o lumină vândută scump și livrată cu porția strictă, doar cât să permită ascultarea discursurilor interminabile ale conducerii.

Adevărata tragedie tăcută a acestei minciuni uriașe se măsoară în destinele distruse ale oamenilor geniali care au aprins, la propriu, lumina în această țară. În timp ce politrucii își puneau medalii pe piept pentru rețeaua inaugurată cu fast, mințile sclipitoare care proiectaseră temeliile industriei zăceau uitate în celule înghețate. Inginerii de elită formați la universitățile occidentale, care aduseseră inovația pură în România interbelică, au fost etichetați drept elemente burgheze periculoase și trimiși să spargă piatră în lagăre de exterminare. Statul abuziv le-a furat schemele tehnice, le-a confiscat realizările de o viață, le-a asumat brevetele valoroase și i-a șters din manualele de istorie, înlocuindu-i cu figuri de activiști incompetenți. A fost un jaf de proprietate intelectuală de o cruzime inegalabilă.