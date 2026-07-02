„Trageţi!”: ziua în care Vadu Roșca a fost înconjurat, iar țăranii au plătit cu sânge refuzul colectivizării

În decembrie 1957, un sat din Vrancea a devenit locul uneia dintre cele mai dure confruntări dintre țărănimea română și regimul comunist.

Vadu Roșca nu era un nume mare pe harta țării. Nu a fost oraș, nu a fost centru de putere, nu a fost locul unor decizii luate în birouri închise. Era un sat de oameni care își apărau pământul, casele și dreptul de a nu fi împinși cu forța într-o Gospodărie Agricolă Colectivă.

Iar pe 4 decembrie 1957, refuzul lor a fost întâmpinat cu arme.

Patru zile în care satul a spus „nu”

Între 1 și 4 decembrie 1957, Vadu Roșca a devenit o așezare în alertă. Echipele trimise pentru colectivizare nu au reușit să intre ușor în sat, iar țăranii au refuzat să semneze cererile de intrare în Gospodăria Agricolă Colectivă.

Pentru cei mai tineri, colectivizarea a însemnat procesul prin care regimul comunist a forțat țăranii să renunțe la pământurile, animalele și uneltele lor, care au fost adunate în structuri controlate de stat. Pe hârtie, totul era prezentat ca modernizare. În multe sate, în realitate, a fost trăit ca o confiscare a vieții de familie.

La Vadu Roșca, oamenii au ridicat baricade improvizate la intrări.

Au organizat patrule de veghe. Au folosit clopotul bisericii ca sistem de alarmă. Dangătul lui nu mai chema doar la rugăciune, ci anunța pericolul. Când suna, satul știa că trebuie să se adune.

În acele zile, Vadu Roșca nu a mai fost doar o comunitate rurală. A devenit o fortăreață a disperării și a demnității.

Când au venit trupele și tancurile

Răspunsul autorităților centrale a fost disproporționat și dur.

În lipsa lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, aflat în convalescență, comanda intervenției a fost preluată de Nicolae Ceaușescu. La acel moment, Ceaușescu era general-locotenent și conducea structura superioară de control ideologic din Armată.

A venit la Vadu Roșca nu ca să asculte, ci ca să impună.

A fost însoțit de trupe de Securitate și, potrivit mărturiilor istorice, de două tancuri. Imaginea rămâne greu de dus: tehnică militară și oameni înarmați trimiși împotriva unor civili care aveau unelte agricole, mâini goale și încăpățânarea de a nu-și pierde pământul.

A existat o încercare inițială de dialog.

Dar tensiunea a crescut repede. Sătenii nu s-au retras. Au rămas pe poziții și au refuzat colectivizarea, cerând să decidă singuri soarta propriilor gospodării.

Copiii și femeile în primele rânduri

Când intimidarea nu a înfrânt mulțimea, trupele s-au aliniat pentru tragere.

Mai întâi au fost trase trei salve de avertisment în aer. Era ultimul semnal că forța urma să fie folosită. Dar oamenii nu s-au împrăștiat. Într-un gest disperat, femeile și copiii s-au așezat în primele rânduri, sperând că prezența lor va opri focul.

Speranța a fost zdrobită.

După avertismente, Ceaușescu a ordonat deschiderea focului direct asupra mulțimii. Gloanțele au lovit oamenii care, cu doar câteva clipe înainte, încă se agățau de ideea că nimeni nu va trage într-un sat apărat de femei, copii și țărani.

Nouă persoane au fost ucise pe loc.

Printre victime s-a aflat și Ion Arcan, un adolescent de doar 14 ani, împușcat în timp ce trăgea clopotul ca să-și alerteze consătenii. Alți 17 oameni au fost răniți în ploaia de gloanțe.

Ordinul și cinismul de după

Masacrul de la Vadu Roșca nu a arătat doar brutalitatea intervenției. A arătat și felul în care aparatul comunist și-a apărat oamenii de la vârf, chiar și după ce sângele a curs într-un sat.

În timpul atacului, soldații l-au protejat pe Ceaușescu de furia mulțimii. Acest detaliu a fost folosit ulterior pentru a justifica violența în fața conducerii de la București.

Gheorghe Apostol a povestit, într-o mărturie oferită în 1994 pentru „Arhiva de istorie orală”, cum a ajuns tragedia în cercurile înalte ale regimului. Potrivit relatării sale, Gheorghiu-Dej ar fi vrut inițial să îl destituie pe Ceaușescu, considerând că tragedia fusese inutilă.

Dar alți lideri comuniști, între care Pârvulescu și Drăghici, i-au luat apărarea.

Argumentul lor a rămas cutremurător: era mai bine să moară țăranii decât să fie pusă în pericol viața unui cadru înalt al regimului, cum era Nicolae Ceaușescu.

Victimele au fost transformate în vinovați

După focuri, a urmat tăcerea organizată.

Nu a existat o investigație autentică asupra morților. Nu au fost pedepsiți cei care au ordonat tragerea. Nu a fost tratată ca o crimă împotriva unor civili.

În schimb, supraviețuitorii au fost împinși în fața justiției militare.

Prin Sentința nr. 11 din 17 ianuarie 1958 a Tribunalului Militar Constanța, 19 persoane au fost condamnate pentru delictul de „rebeliune”. Pedepsele au fost între 5 și 10 ani de închisoare corecțională.

Așa s-a închis cercul represiunii: mai întâi gloanțele, apoi dosarele, apoi condamnările.

Ce a rămas din Vadu Roșca

Vadu Roșca a rămas în istorie ca un simbol sângeros al rezistenței țărănești împotriva colectivizării forțate.

Acolo, într-un sat din Vrancea, oamenii nu au ieșit în fața trupelor pentru glorie. Au ieșit pentru pământul lor. Pentru gospodăriile lor. Pentru dreptul de a nu fi transformați, peste noapte, în executanți ai unei ordini pe care nu o aleseseră.

Prețul a fost cumplit: 9 morți, între care un copil de 14 ani, zeci de răniți și 19 oameni condamnați după revoltă.

Povestea asta nu se rezumă la un ordin militar. Este despre felul în care un stat întreg a putut să privească un sat ca pe un obstacol, iar apoi să transforme durerea acelui sat într-un dosar de vinovăție.