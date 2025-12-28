http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1044 - 30.12.2025

POZIȚIA IMM ROMÂNIA PRIVIND PREVEDERILE CU IMPACT ASUPRA IMM-URILOR

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative

Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galați 28 - decembrie - 2025

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

CÂND STATUL ÎȘI D

Am citit afirmațiile ministrului Sănătății și reacțiile care le aplaudă. ...

Decizia lui Alexandr

Mult timp a fost prezentată ca un act de trădare ...

Mârlănia, noul sta

Fotografia este cu familia lui Selly, el fiind cel din ...

POZIȚIA IMM ROMÂNI

  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. ...

Contrele lui Predoiu

Una dintre cele mai vechi boli ale justiției este sindromul ...