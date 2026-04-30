Haos controlat, nu restart electoral

Blocarea anticipatelor este principalul motiv pentru care PSD nu va face alianțe cu AUR. Pentru PSD, anticipatele sunt un risc existențial, pe când AUR este singura formațiune care are de câștigat de pe urma lor.

Partidul lui George Simion își joacă statutul pe o singură carte, în trei pași: 1. căderea guvernului Bolojan; 2. provocarea alegerilor anticipate; 3. suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Primul pas, cel tactic, este posibil în combinație conjuncturală cu PSD; al doilea, cel strategic, este improbabil, din motive constituționale și prin blocada instituită de toate celelalte partide parlamentare care vor impune menținerea status quo-ului rezultat în urma alegerilor parlamentare din 2024;

al treilea – revanșa lui Simion – este irealizabil doar de către AUR, care a eșuat deja în tentativa de a strânge voturi pentru suspendarea președintelui. Toți cei trei pași planificați de AUR mențin și amplifică starea de haos creată de PSD.

Or, PSD încearcă să controleze haosul pe care l-a creat, având ca miză păstrarea accesului la resurse și conservarea puterii actuale.

În PSD, AUR va găsi cel mai mare inamic al anticipatelor, care ar periclita controlul teritorial al social-democraților, mai ales când curentul pro-suveranist este în creștere în mediul rural și în urbanul mic, bazine electorale tradiționale ale PSD.

Prin absurd, o alianță formală cu PSD, ar valida AUR ca partid de guvernare, ceea ce i-ar ajuta pe suveraniști să crească și mai mult, canibalizând voturile PSD.

Prin urmare, PSD se folosește de berbecele AUR, doar pentru a forța debarcarea lui Bolojan, dar se va opri exact la granița care ar declanșa anticipatele.

AUR va fi împins într-o fundătură strategică pentru că este dispus să joace în orice combinație, doar pentru a se ajunge la anticipate.

Pentru că va menține starea de haos creată de PSD, își va reconfirma și augmenta statutul de partener nefrecventabil pentru toate celelalte partide pe termen lung.

Chiar dacă forțează acum mâna PSD, aceștia din urmă îi vor abandona imediat ce își vor atinge propriul interes, care este instalarea unui nou guvern controlat de social-democrați.

AUR va rămâne ceea ce a fost încă înainte de a se transforma în partid: o galerie de frustrați, care nereușind să schimbe regulile jocului, va critica în gol erorile sistemului din care face parte.