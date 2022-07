Am citit cu mare atentie partea de inceput, de introducere, de justificare a modificarilor din Codul fiscal. Astfel se afirma ca s-a avut in vedere asigurarea unor masuri de „predictibilitate si stabilitate pentru mediul de afaceri” = adica bla bla bla limbaj de lemn si sintagme arhicunoscute de care ne’am saturat. Pe urma cica „se elimina unele exceptii” = care sunt acelea? Ca exceptiile au ramas, nici tu scaderea cheltuielilor bugetare, nici tu taierea momițelor celor speciali. NIMIC. Seful executivului cica „s-a consultat cu toti factorii, cu patronatele si sindicatele” = si ce daca? De fapt o formalitate traditionala in Romania. In fapt executivul a venit cu lucrurile validate politic, apoi le-a prezentat, noi am facut amendamente, am argumentat. DA! Am fost CAINE SURD LA VANATOARE . In concluzie au facut cum au vrut ei. Vom vedea ce rezultate vor obtine. Nici macar jumatate din ce previzioneaza ei, daca eu sunt Mama Omida. De cei MARI nu se ating, nu au curaj, nu au boașe, fac pe ei de frica, ăia de fapt fac legea nu slugile.