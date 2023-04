România neamului prost

Oamenii de calitate, barbati curajosi si femei inteligente, cetateni bine educati si formati de-a lungul catorva generatii, au fugit din tara sau au fost ucisi.

„Pare o constatare cinică, dar e o tristă realitate: România nu are oameni, nu are fondul genetic pentru a fi altceva decât ceea ce este acum”

Dr. Doru Pop – Conf. universitar

Ne convine sau nu ,acesta-i adevarul.

Incerc sa fac aici un rezumat al unui articol de-abia citit, semnat de Dr.Doru Pop. Cred ca este exact asa.

In Romania de azi institutiile publice si private sunt lamentabile.

Pretutindeni vedem surogate de profesionisti publici, profesori contrafacuti ,medici incompetenti, politicieni-marionete unii servili si altii infatuati.

Prima golire demografica a a avut loc la inceputul secolului trecut si a fost o consecinta nefasta a celor doua razboaie mondiale.

Catastrofa demografica a continuat in perioada stanilista, cand in Romania, dupa modelul sovietic, statul a demarat un proces de epurare pe criterii de clasa sociala, orientandu -se asupra elitelor si intelectualilor.

A fost distrusă o întreagă pătură medie, inteligentă şi valoroasă:

săteni bogaţi, preoţimea educată, precum şi o mare parte a intelectualităţii urbane (medici, avocaţi, jurnalişti).

Am pierdut apoi doua etnii importante, evreii si etnicii germani.

A treia şi cea mai mare golire demografică a avut loc după 1989. Deşi statisticile nu sunt concludente, pentru că mulţi români şi-au luat lumea în cap, pur şi simplu au plecat fără să se mai uite în urmă şi fără să oficializeze această plecare, se estimează că undeva între 2,5 şi 3 milioane de concetăţeni au emigrat în ultimii 25 de ani.

Şi nu au plecat infractorii, leneşii sau ignorantii. Au plecat tinerii de până în 35 de ani, oameni educaţi şi bine pregătiţi profesional, bărbaţi şi femei, curajoşi şi cu iniţiativă, cu profil psihologic de învingători, indivizi gata să muncească, dispuşi să facă eforturi remarcabile de adaptare la o nouă societate.

Iarăşi am pierdut ce aveam mai bun din punct de vedere demografic.

Din păcate în locul unor oameni cinstiţi şi educaţi, instituţiile româneşti au fost populate cu hoţi şi şarlatani. În locul unor intelectuali de calitate am fost obligaţi să punem analfabeţi şnapani,în locul unor oameni capabili să dialogheze civilizat, am adus făpturi care urlă şi creaturi care înjură şi scuipă, ghiolbanii şi primitivii i-au înlocuit pe oamenii inteligenţi şi serioşi. Farsorii dansează goi pe scena publică, mimând societatea civilă, iar mass-media este plină de ipochimeni care nu cunosc regulile de gramatică elementara si nimic nu-i împiedică să debiteze aberaţii.

Daca astazi suntem o natiune distrusa, nu e din cauza disparitiei fabricilor si uzinelor, aceasta fiind doar o consecinta, ci din cauza factorului uman.

Am înlocuit neamul bun cu neamul prost, iar neamul prost continuă să se perpetueze.

Democratia are multe plusuri, dar si un urias minus, lipsa oricarui criteriu de selectie a liderilor.

Asa ca astazi ,Romania este o colonie vasala multora, dar mai ales, neamului prost .