România sub asediu, în descompunere

De mai bine de zece zile am părăsit România, luând cu mine experiențe acumulate vreme de trei săptămâni, în țara aflată sub asediul imposturii, agresivității resimțite la nivelul străzii, a haosului administrativ, medical, educațional. Factorul din urmă este cutremurător, câtă vreme elevii analfabeți, corigenți și repetenți au ajuns să primească burse de merit!

Fie și numai acest argument arată că România se află sub conducerea unor imbecili care, prin decizii administrative, prin evenimente și experimente socio-cultural-economice, distrug absolut orice urmă de reală identitate națională, de ierarhie pe baza valorii și meritocrației.

Au fost trei săptămâni în care am vizitat multe locuri și am discutat cu diverși oameni, de la țărani din Bărăganul ars de Soare, la moții din Munții Apuseni, de la cadre medicale și didactice din mediul rural, la cadre universitare din diverse orașe. România este sub asediul consumului de stupefiante, încă de la nivelul educației generale! Nu se întâmplă nimic în mod real și cu efecte vizibile.

Observând strada în diverse orașe și comune, observând zonele din vârf de munte, din discuțiile cu diverși oameni, am regăsit România într-un proces alert de depopulare rurală, de haotică aglomerare urbană, de colonizare controlată cu străini lipsiți de contact cu Europa. În aceste condiții, fără o intervenție decisivă, se va ajunge la o înlocuire populațională, cu efecte ușor de prevăzut: românii vor deveni minoritari etnici și cultural în, posibil, propria țară.

Insist, România se află sub asediul imposturii și trădării acceptate și impuse de guvernare. În aceste condiții, loialitatea față de Țară nu are cum să crească pe trădare. Pe fondul imposturii și complicității celor care încă gândesc lucid, sclerozarea accelerată a societății românești se produce prin importul de modele străine până la intoxicarea, anularea și pierderea constiinței naționale.

Depopularea și repopularea cu alogeni este un fenomen sesizabil, cu precădere în marile orașe din România.

Tranziția internă, din Sud și Est spre vestul țării este încheiată. Milioanele de români care au plecat în Europa sau aiurea sunt înlocuite de asiatici și africani cu un bagaj cultural, social și religios incompatibile cu tradițiile și cultura noastră.

Cu rare excepții, oriunde am ajuns în România, am observat o administrație locală și națională în bătaie de joc, în dispreț pentru oameni, dar pusă pe jaf, prin intermediul proiectelor inutile, exagerate, consumatoare de milioane și milioane de euro.

Din București, până în sudul țării, drumurile sunt încadrate de garduri fără justificare, de milioane de stâlpi reflectorizanți plantați pe mijlocul trotuarelor oricum înguste, pe care astfel nu mai poți merge având un copil în cărucior.

Infrastructururile rutieră, feroviară și aeriană din România sunt o rușine a secolului XXI. Cine vrea să cunoască România este suficient să ajungă în Gara de Nord sau Aeroportul Otopeni. Sunt două dintre poțile de intrare în România mizerabilă, împuțită, cu o faună umană generatoare de teamă.

Costurile serviciilor și produselor în Aeroportul Otopeni frizează cele mai scumpe zone ale lumii, iar dacă vorbim despre serviciile oferit de companiile de taxi (cele oficiale) din București mai bine … fugi!

Guvernul, Ministerul Transporturilor și cel de Interne de la București patronează un jaf și o golăneală generalizate, în care cuvântul de ordine este: incapacitatea!

Blocajul simultan pe Valea Oltului, Valea Prahovei și Transfăgărășan (pentru că se filma o reclamă!!!) mi-au demonstrat, încă odată, disprețul guvernanților de la toate nivelurile.

Revin asupra educației din România. De la carte, la sport, de la bunul simț, la sănătate.

Generațiile de copii din România sunt educate în agresivitate, în isterie, în lipsă de performanță, în comoditate și un limbaj care trece cu mult dincolo de mahala.

Am aflat că, în România, elevi corijenți și repetenți primesc bursă din partea statului, pe baza unui procent alocat pe școli și pe clase! Elevi cu media 3 și 4 ajung să primească bani de la stat, cu titlul de bursă de studii! Abia de acum se vor vedea rezultatele proiectului imbecil “România educată”, proiect care anulează orice stimul de performanță.

Pe aceeași idee, am aflat că evaluările și notele elevilor au fost trecute la secret, pentru ca nu cumva să se știe că unul este de zece, altul imbecil, iar cel din urmă să se simtă … nefericit! Ce nenorocire de sistem este acesta?

De asemenea, am văzut copii care își umileau părinții, dar și oameni maturi care duceau un dialog exclusiv la nivel de înjurături, pe un ton isteric, la limita agresivității fizice.

Nu în ultimul rând, majoritatea copiilor și tinerilor din România sunt supraponderali în raport cu vârsta, ceea ce înseamnă că ora de sport a dispărut, că hrana și programul de odihnă sunt de proastă calitate, dar mai ales că nimeni nu se mai ocupă în mod real și responsabil de ei. Pe acest fond, majoritatea copiilor observați au o predispoziție la isterie, la răspuns agresiv, tocmai ca model promovat și încurajat de cei maturi, necum temperat și limitat.

Dacă am vorbit de isterie, principalul factor generator de isterie este mass media, aici incluzând și o serie de programe ale postului national de radio (RRA). Există la RRA o emisiune cu titlul “Vatra luminoasă” în care realizatorul este promotorul mojiciei, rasismului și proastei superiorități încât am fost pus în situația de a închide radioul mașinii. Asta pentru că, în afara zonelor urbane, singurul post de radio care mai poate fi ascultat este postul public. Nu este rolul nimănui din RRA să jignească și umilească, să manifeste proaste superiorități, nici chiar în raport cu pasionații de manele și alte stiluri muzicale.

La rândul lor, televiziunile de știri sunt principală sursă de dezinformare, de manipulare și încurajare a distopiei generalizate, în care sunt promovați și protejați liderii de la București, Bruxelles și Washington, adică exact cei care asigură o bună parte din bugetarea acestora.

Când am părăsit România, în 2010, era obligatoriu să asculți și să prezinți punctul de vedere, argumentat, al tuturor părților vizate.

În 2024, în gravul dezechilibru generalizat a rămas o singură regulă valabilă: să nu te atingi de guvern, de minoritățile consonante și de partenerii strategici. Despre ceilalți se poate spune orice, se poate decupa și inventa orice tip de realitate, cât mai negativă, cât mai departe de adevăr și context.

În aceste condiții, interesele cui slujesc cei care conduc România?

Școala este distrusă, infrastrustura este o glumă proastă, turismul este o aventură, serviciile medicale sunt un noroc pentru cine are bani și cunoștințe, pentru că inclusiv medicina privată a devenit o loterie, protecția pe stradă este risc pe cont propriu, iar sistemul financiar-bancar jaf național protejat de stat. Nimic nu funcționează decent. Nimeni nu mai răspunde pentru nimic.

Cei care doresc să facă o afacere vorbesc despre un sistem în care statul, adică Guvernul și autoritățile locale, se comportă abuziv și selectiv, cu o reglementare excesivă care lovește tot mai adânc în cei care sunt onești. La aceasta se adaugă mâna de lucru tot mai prost instruită și puțin dispusă la muncă, tot ca efect al sistemului educațional pus pe butuci, care stimulează lenea și imecilitatea, dar sensibil și cu pretenții incompatibile cu o reală piață a muncii.

În mod evident, România, adio dar rămân cu tine!

România este țara din UE și NATO în care ai nevoie de extrem de mulți bani ca să trăiești decent la nivelul secolului XXI, nivel pe care îl atinge, probabil, minoritatea conectată la sistemul bugetar. Unul sistem supradimensionat, incapabil să realizeze digitalizarea, una funcțională, care să ducă la simplificarea nu la complicarea și aglomerarea procedurilor administrative.

România este grav bolnavă, este condusă de impostori, de lideri absolut nepregătiți să conducă o scară de bloc, necum un guvern sau o țară îmbălsămată în afișe și mesaje electorale cu și despre nivelul de imbecilitate al celor care vor, dar sunt impotenți. Iar peste toate, sunt lipsiți de minima fărâmă de demnitate personală și națională.

Dacă ești responsabil în fața României, dacă vrei să nu te doară România … nu te uita la detalii, privește peste absolut orice, altfel ajungi la nebuni.

Din păcate, România a ajuns o țară ca un ospiciu, în care românii au pierdut reperele și unde o serie de demenți scăpați de controlul psihologic și psihiatric impun moda fustițelor la bărbați, în spațiul public.

În condițiile în care președintele României trădează și vinde țara pentru un interes personal, în care premierul este analfabet funcțional, în care partenerul-lider de coaliție este în descompunere morală afișată pe toate drumurile țării, unde opoziția este fie vândută total intereselor străine, fie isteric-patriotardă, cine și cum să mai gândească și să aplice un proiect care să salveze România de la descompunere?