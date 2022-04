Şcoala politică românească de ciocoime

Din păcate şcoala politică românească este în continuare o formă fără fond. Teoria lui Maiorescu a formelor fără fond este încă valabilă. Această absenţă a fondului românesc este toxică pentru comunitatea românească şi ce-a mai rămas din valorile ei fundamentale. Şcoala politică românească are în fiecare regiune o creşă de Boldea, instrumente malefice şlefuite de strategi politici. La Galaţi îi avem pe Victor Paul Dobre, Durbacă, Nica şi Toader, mari profesori de politică înţeleasă ca-n Evul Mediu, ca pe timpul lui Machivelli. Nu contează mijloacele, contează câţi bani aduni în buzunare de la fraierii care te votează. În şcolile de vară ale tineretului politic oricare ar fi el, în faţa presei se practică demagogia. Zici că eşti în faţa unor îngeri care nu vor decât binele. În absenţa presei, se promovează prostituţia, şmecheria, cultul pentru şpagă şi pentru şefi, în dispreţul loialităţii, onoarei, demnităţii, dreptăţii, în dispreţul bunului simţ şi al educaţiei. „Preşedintele este singur în faţa unei şcoli politice de ciocoi şi criminali politici. Nu se mai poate, declară George Codreanu, liderul Ligii pentru Preşedinte. De la tata ştiu că nu stai la masă cu ciocoii. Pe ciocoi trebuie să dai cu el de pământ. Iar porcii nu trebuie înţeleşi, ei trebuie mâncaţi şi gata, altfel te mănâncă ei pe tine. Boldea va da tot pe goarnă, tot, o să vedeţi Boldea va genera o avalanşă de informaţi despre o grămadă de afaceri urzite în cabinete politice. Din păcate fiecare regiune are creşe şi grădiniţe de Boldea. Mai periculos ca Boldea este marele Che Guevara al Constanţei, primarul Mazăre, liderul petrecerilor braziliene şi mai periculos decât Mazăre sunt o grămadă de ciocoi cu care preşedintele trebuie să dea de pământ. Dacă ne respectam valorile ţării, eram de mult în Schengen. Eu însă sunt convins că poporul român are destinul lui european şi vom fi la un moment dat un exemplu pentru acest continent. Aşa să ne ajute Dumnezeu.” 2012- LIGA LIGA PENTRU PRESEDINTE LIGA PENTRU ROMANIA GALATI!