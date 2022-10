ŢUICA contra STATINE…

M-am liniştit:

Credeam că atunci când fabric ŢUICA fac ceva rău şi nu tocmai permis!!!

Am aflat cu uşurare de la Americani (sursă sigură), că atunci când o fabric sunt FARMACIST, când o recomand sunt DOCTOR şi când o beau sunt PACIENT !!!

Ca să vezi…. Și să crezi!

Ţuica de prune i-a dat pe spate pe cercetătorii americani.

Ţuica noastră i-a lăsat cu gura căscată pe cercetătorii americani, care au constatat că băutura cea mai populară în rândul românilor este un adevărat medicament.

Un studiu realizat recent în SUA relevă că, în cantităti moderate, populara tuică de prună poate proteja inima si poate trata anumite probleme ale stomacului si bilei. Studiile biochimistilor americani confirmă o dată în plus că bunicii noştri nu greșeau deloc atunci când alungau bolile cu leacuri în care „picurau” si traditionala băutură.

Consumată cu moderatie – nu mai mult de 30 de ml pe zi – poate combate cu succes bolile de inimă, de stomac si problemele la bilă.

Cercetătorii americani au descoperit secretul unor vindecări miraculoase: o enzimă prezentă în cactusul „Karroll viridis enoae” se găsește în cantități de opt ori mai mari în țuica de prune.

Această substanță are rolul de a reduce depunerile de colesterol de pe artere și este prezentă în peste o sută de medicamente naturiste cu rol în prevenirea aterosclerozei şi a infarctului miocardic.

Consumul zilnic a 30 de ml de țuică de prună poate substitui

cu succes acest tratament, la un preț mult mai mic.

În țuică, se mai găsesc șase tipuri de substanțe care hrănesc celulele roșii ale sângelui și care cresc cu 120% viteza de producere a hemoglobinei.

Un alt beneficiu pe care îl aduce țuica slabă organismului este reglarea funcțiilor hepatice, grație conținutului de vitamine A, B, C, D1 și D2, nedegradabile termic și ușor de asimilat.

Băutura se recomandă în dischinzeii biliare, disfuncții ale ficatului provocate de o slabă irigare cu sânge a acestuia

sau chiar constipație.

Pentru efecte maxime, tuica este indicată ca aperitiv cu 10-15 minute înainte de servirea mesei de prânz, pentru că favorizează absorbtia substanţelor hrănitoare din alimente.

În acest caz, nu mai trebuie consumate alte băuturi alcoolice la masă.