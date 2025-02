Un articol scris zilele astea de Toni Victor Moldovan, medicul militar care a scris volumele „Programul Terra” repatriat de vre-un an doi la Sibiu.

Asadar… trecem la punctul cu adevărat important pe ordinea de zi de ieri, de azi și de mâine… MEDIUL!

Adică… EU are dreptul să amendeze România pentru intoxicarea cu particule fine… nanoparticule de sticlă, Stronțiu, Bariu, Aluminiu, virusuri, și multe alte porcării conținute în tot felul de combinații care sunt eliberate sub formă de spray în atmosfera înaltă… Ca și cum România este responsabilă pentru această contaminare colosală.

S-a întâmplat în Suedia să primesc la consult preanestezic un politician țanțoș, înfumurat și arogant ca aproape orice politician, de oriunde. Întrebat în ce partid îți duce traiul, răspunsul a fost… Miljöpartiet, adică partidul mediului… S-a înmuiat imediat și s-a făcut mic de tot când l-am întrebat dacă a pus problema chemtrails (dâre de chimicale) în Parlamentul Suedez. Răspunsul a fost… Vrei să-mi pierd salariul?

Problema este arhicunoscută de mai bine de 20 de ani… redusă de main stream media la nivel de conspirație și ridicol. Lumea, indiferent de nivelul de pregătire, este prostită în față cu efectul contrails, adică cu condensări de vapori… Filmele, documentarele sunt eliminate sistematic de pe internet, grevele piloților sunt ascunse, interviurile sunt eliminate și ridiculizate, demonstrațiile sunt ascunse de main stream media… Ceea ce nu pot să șteargă sunt urmele de pe cer… și datele de poluare sistematică a atmosferei cu micro și nanoparticule… deși acestea din urmă pot fi șterse oricând.

Tinerii au uitat cum arată un cer albastru sau trebuie să călătorească departe în țări puțin sau deloc poluate cu așa zisele dâre ale morții.

Se știe de mulți ani despre manipularea vremii cu chemtrails, despre legătura dintre chemtrails și sistemul HAARP, despre modul în care această armă redutabilă poate produce în materie de vreme … orice : uragane, secetă, inundații catastrofale, grindină cu bucăți mari de gheață, emisie de … pandemie. Găsiți ÎNCĂ suficientă informație pe internet, prin urmare nu mă voi referi detaliat la asta…

Aspectul care ne doare pe noi este intoxicarea alarmantă, constantă și prioritară a ROMÂNIEI cu toate mizeriile spreyate în atmosferă, afectarea populației prin expunere la noxe ce duc cu numai la boli neurodegenerative sau pulmonare, ci la o întreagă patologie nouă, care alături de patologia efectelor secundare bigfarma este puțin cunoscută medicinii clasice. Decăderea constantă a învățământului medical este un al element de gravitate în această ecuație… căci acei medici moderni te vor trimite acasă… În Suedia medici mai tineri sau cu oarecare experiență nu pot enumera trei efecte secundare ale aparent inofensivului Omeprazol sau și mai grav, Gabapentin sau alte mizerii bigfarma… Se pare că și în România s-a ajuns la o așa performanță în pregătire, astfel încât nimeni nu mai recunoaște vreun efect secundar al mizeriilor prescrise. Populația nu are decât să citească singură efectele secundare și să ia atitudine…

Problema este uriașă, complicată și nu este tema de astăzi.

Încălzirea excesivă a vremii, cu efecte catastrofale în agricultură, incendiile, tornadele, grindina…

Aveți vreo explicație logică… DE CE LA NOI mai mult ca la alții?

Eu am un răspuns … dar nu știu cât de complet este… Concluziile sunt mai multe și fiecare poate să mai completeze…

1. Avioanele Chemtrails au o rază de acțiune de 300 – 500 de km pe direcții prestabilite, în general pe trasee drepte între două aeroporturi militare care au acces la un terminal feroviar care asigură aprovizionarea cu noxele de împrăștiat.

2. Avioanele chemtrails nu au granițe statale, ci acționează în tot spațiul aerian NATO, sau prin acorduri cu majoritatea țărilor lumii. Sunt peste 200 de stații HAARP fixe sau mobile dispersate în întreaga lume care emit radiofrecvențe în atmosfera modificată cu pânza de nanoparticule.

În general, avioanele chemtrails sunt avioane special modificate, nemarcate. În ultimii cel puțin 10 ani unele companii civile au contract de împrăștiere chemtrails din compartimente speciale. Probabil mi-ar fi fost greu să cred, dacă nu aș fi observat chiar eu în zbor, fenomen ON/OFF la un avion civil deasupra Atlanticului.

3. Cred că în România guvernanții au lăsat teritoriul total liber activității NATO de orice fel…

4. Anul trecut – 2024, în ciuda secetei teribile, România a fost cel mai mare exportator de cereale din EU. Continuând însă așa, nu vom mai fi! Grânarul Europei se va deșertifica definitiv. Prin urmare emisia de chimicale în atmosferă este un factor de reducere drastică a sursei de hrană.

În plus pădurile seculare ale munților Făgăraș și nu numai, se usucă …

5. Apropierea de Ucraina pune România pe tavă beligeranților… România este practic ocupată, fără vreo posibilitate de reacție.

Activitatea de împrăștiere a noxelor are loc pe două direcții principale : nord – sud traversând Munții Făgăraș și est – vest cu afectarea Subcarpaților și a Bărăganului.

Activitatea intensă, cu mult peste cea a zborurilor civile, care oricum, nu poluează, face ca cele mai poluate orașe de mărime medie din EUROPA să fie BRAȘOVUL și SIBIUL.

România nu mai are industrie poluantă de 30 de ani de când a fost pusă pe butuci de Adrian Năstase și acoliții săi. Este interesant cum individul mai are suflu să apară în media să-și dea păreri despre orice… ca și ceilalți vânzători de țară… Au avut grijă să abroge pedeapsa cu moartea înainte de înfăptuirea crimelor economice și vânzării țării pe nimic…

Cifrele privind poluarea se referă la particulele cu dimensiuni de sub 2,5 microni (nanoparticule) și de sub 10 microni – microparticule…

Veți observa în tabelele din imaginile prezentate că nu este absolut nici o problemă de poluare cu agenți poluanți proveniți de la traficul auto: monoxidul de carbon și dioxidul de azot sau de sulf sunt mereu în limite normale.

Zonele de munte cum sunt Voineasa – Jud Vâlcea sau Obârșia Lotrului sau Șugag sau Vălenii de Munte sau Breaza sunt constant intens poluate. Urmăresc aceste cifre ca și cerul nebun de ani de zile.

Faceți o excursie în zona arctică sau în Oceanul Pacific sau în multe alte zone ca să vă reamintiți cum trebuie să arate cerul, ca să vedeți albastrul pur, culorile vii, norii purpurii vii… așa cum erau și la noi odată.

Culmea este că mulți admiră cerul roșu, dat de pâcla de nanoparticule de sticlă la apus sau la răsărit… Oribil!

Chemtrails … sunt în toată Europa, dar nicăieri ca la noi… Uneori surprind 12 avioane împrăștiind mizeriile în capul nostru… A devenit uzuală expresia … Ca la noi, la nimeni!

Am înregistrat suma totală de microparticule poluante în ziua de 6 ianuarie, în diverse orașe din lume. Rareori poluarea din New Delhi sau din Mumbai sau din Beijing toate orașe cu peste 20 de milioane de locuitori bate poluarea de la Sibiu sau de la Brașov… Pozele cu nori de seară chemtrails sunt de a doua zi 7 ianuarie .

Zonele periferice de nord și de vest se înscriu în limitele de poluare medie ale Europei centrale. Constanța este cel mai puțin poluat oraș românesc datorită apropierii de zona de război care nu permite apropierea acestor avioane. În plus briza mării mai face un pic curat.

Astăzi, la Sevastopol, în Crimeea valoarea sumei poluanților atmosferici este de 25!

Iată cifrele înregistrate la data de 6 ianuarie în România și în alte orașe din lume:

– Sibiu 228

– Voineasa 212

– Brașov 262

– Vălenii de Munte 199

– Breaza 236

– Timișoara 77

– Constanța 19

– București 119

– Cluj – Napoca 161

– Turda 161

– Roma 52

– Belgrad 91

– Obârșia Lotrului 216

– Brezoi 218

– Râmnicu Vâlcea 268

– Făgăraș 234

– Focșani 162

– Șugag 162

– Sfântu Gheorghe 219

– Craiova 190

– Oradea 67

– Suceava 114

– Ploiești 178

– Pitești 246

– Curtea de Argeș 268

– Bușteni 214

– Fieni 221

– Câmpulung Muscel 280

– Târgoviște 198

– Horezu 213

– Tisău (Buzău) 177

– Brăila 72

– Sighișoara 195

– Alba Iulia 187

– Bran 219

– Sinaia 258

– Bacău 162

– Iași 134

– Kursk 26 (Rusia – zonă de război)

– Donețk 55 (zonă de război)

– Kiev 78

– Harkov 25 (zonă de război)

– Cernăuți 85

– Sevastopol 29

– Damasc 99 (zonă de război)

– Gaza 40 (zonă de război)

– Beijing 81

– Viena 135

– Budapesta 74

– Madrid 33

– Berlin 42

– Bruxelles 28

– Praga 85

– Bratislava 135

– Luanda (Angola 53)

– Windhoek (Namibia 32)

– Paris 27

– Londra 24

– Sofia 129

– Chișinău 110

– Atena 152

– Istanbul 156

– Varșovia 129

– Oslo 30

– Stockholm 37

– Lisabona 45

– Johannesburg 31

– Central Delhi 186

– Teheran 91

– Tokyo 141

– Washington DC 64

– Calgary 30

Am să postez doar câteva dintre imginile cu valorile de mai sus… Le am însă pe toate!

Concluzii… soluții…

Mass media va nega constant fenomenul… Antena 3 CNN… au o seninătate de neimaginat în a ridiculiza fenomenul și pe cei ce-l discută… Ei știu totul… De Parlamentul României este de prisos să mai vorbim… societatea civilă are acum alte priorități… în plus, spălarea și netezirea asiduă a ultimului neuron al celor mulți, face ca fenomenul să treacă aproape neobservat…

Filtre de aer… sunt de prisos… unele sunt utile pentru microparticule, dar nu pentru nanoparticule… În plus… nu te poți închide în casă și chiar așa, mai deschizi un geam…

Cei mai expuși sunt cei ce lucrează în aer liber, care tușesc și nu știu de ce!

Uitați de ideea de a pleca în România la munte, la aer curat!

Criteriile de clasificare a orașelor cu cele mai bune condiții de locuit ar trebui să includă expunerea la chemtrails. Din acest punct de vedere, Brașovul și Sibiul ar trebui să ocupe ultimele locuri în România!

Vreți aer curat? Mutați-vă în Ucraina la Harkov sau în Rusia la Kursk sau în Gaza!

Știți cum e … În viață nu poți să le ai pe toate!

Evident, în zonele de război avioanele chemtrails nu au acces! De aceea, aerul este mai curat!

Un documentar larg pe această temă, tradus în românește, se pare că a dispărut de pe net…

Dacă-l voi găsi și dacă pagina mea mai există mâine, după această postare, am să-l adaug…

În general au dispărut cam toate documentarele serioase de 20-60 de minute emise de profesioniști în domeniu…

https://www.youtube.com/watch?v=epa6WxEw1Xk

https://www.youtube.com/watch?v=v1jOSD9P0A0

https://www.youtube.com/watch?v=owiwCIhc0I0

Și uite așa plătim taxe pe emisia de carbon, când nu carbonul este problema… Dar, taxa globală pe carbon, probabil cea mai mare înșelătorie a istoriei moderne, nu finanțează altceva decât sistemul HAARP-Chemtrails responsabil de modificarea vremii și a …. vremurilor.

Vă doresc un sfârșit de săptămână în casă, departe de munte!