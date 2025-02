UN CONGRES ATÂT DE TRIST, DUPĂ VORBĂ DUPĂ PORT

Lipsiți de vlagă, dar aducând în spațiul public un fel de „TO DO list” („românii sunt patrioți, suveraniști, creștini, europeni”… „parteneri de nădejde”… „să ne ferim de falsul Mesia”… „nu există alternativă la Crin Antonescu”… „noi suntem democrația și libertatea”… „azi trăim cea mai bună epocă a României de oricând”… „trăiască familia tradițională formată din bărbat și femeie”, etc. toate urmate de aplauze slabe, ah! unde sunt uralele de altădată?) pesediștii au pus de-un congres de tip „…hai să ne luăm de-o grijă, și mai vedem noi după aceea!”

„Mi-am propus să fiu direct, la obiect și foarte sincer. A venit timpul să acoperim oglinzile propriului ego și să înțelegem ce defecte avem și unde am greșit. Am crezut că este suficientă o bună guvernare pentru a aduce un președinte de stânga în România. Dar românii iși doresc, de fapt, un profil de președinte, nu de premier! Și e corect, eu personal am greșit. Orgoliile stupide au facut să candidăm separat și să ne umplem de noroi unii pe alții la toate televiziunile. Și atunci românii au îmbrățișat alternativa carismatică a unui fals Mesia. A lăsa țara pradă naționalismului mistic ar fi o greșeală de neiertat. Nu ne luăm de piept cu suveranismul sau patriotismul, aici este vorba de a stopa populismul anarhic. Nu mai e loc de simpatii politice și orgolii. E timpul pentru echilibru și stabilitate: timpul lui Crin Antonescu!”

„Suntem asociați într-o misiune pe care ne-o asumăm știind fiecare ce înseamnă. Suntem în vârful unei isterii generale împotriva partidelor, sistemului, etc. Adică împotriva democrației și libertății. Am răspuns chemării dumneavoastră (!!!, n.n.) pornind de la convingerea nu că partidele sunt minunate, ci dacă avem de ales între falsa icoană făcătoare de minuni care ne anunță dispariția partidelor, și dorința ca să nu se întâmple! Acest Petrache Lupu nu ne spune ce se va întâmpla după dispariția partidelor. Dar numai partidele sunt cele care pot apăra ce e de apărat și pot schimba politica în România. Sunteți partidul cu cel mai mare număr de voturi în 35 de ani de democrație, care a creat toate aceste lucruri ducându-ne în cea mai bună situație din istoria României. Constat că unora le-a rămas Europa prea mică, «noi avem șepci cu Donald Trump!» Eu voi fi un președinte puternic, dar nu prin călcarea sau încălcarea Constituției, nu prin intrigi sau prin interferarea în justiție! Eu n-am sărit în Piața Victoriei strigând «cine nu sare, ia condamnare»!!!! Președintele nu face nimic singur. Deviza mea este PARTENER TOTDEAUNA, NICIODATĂ COMPLICE. Natiunea nu e nici de dreapta, nici de stânga, națiunea înseamnă identitate. Mă enervează că suntem puși în situația de a lua lecții de patriotism… e posibil, în 2025, să se ducă oameni, să traverseze oceanul ca să-mi spună că am voie să fiu patriot? Identitatea nu e o fantasmă, cum desigur nu e nici Dumnezeu, identitatea este SUFETUL și nu poate fi în pericol decât dacă e sacrificată, decât dacă cei tineri sunt induși în eroare și nu sunt educați. Cred, asemenea premierului Ciolacu și președintelui Statelor Unite, că familia este formată dintr-un bărbat și o femeie. Nu-mi doresc o țară în care să avem o săptămână parada heterosexualilor și în alta săptămână parada homosexualilor.” etc, etc…