Varză a la Cluj cu chef Alin Tișe

Alin Tișe, președintele CJ Cluj, este încă un napocitan care se ia în serios, nefiind decât o vinitură de la Huedin. S-a apucat să-l mitralieze pe Bolojan cu manifeste smiorcăite, în care îl acuză că l-a trădat pe președintele României și a sacrificat interesul țării, smiorc-pleosc.

Care președinte, Alin Tișe? Ăla pentru care te înțepai în glandă la alegerile din 2025, Crin Antonescu? Ăla pentru care transmiteai mesaje de viață și de moarte în ședințele conspirative ale PNL Cluj, jurând pe victoria zdrobitoare a șomerului bruxelez?

Ăla pentru care băteai cu pumnul în masă la mitingurile electorale, urlând să se audă până în creierii Huedinului, că pentru tine nu există locul doi? E târziu,Tișe, să te guduri pe lângă Nicușor Dan, odată ce ai ales butoiul de bere de la Delirium Café din Bruxelles.

E umilitor să te inviți printre cei de la Crafting Technologies, cu care s-a văzut președintele în drum spre Gdansk, după ce tot tu ai lansat șopârla că el te-a invitat la kafia, la barul hotelului Victoria.

Măi, Tișe, ăia sunt yuppies toți, ăia sunt progresiști, n-ai aflat că tineretul frumos și liber votează USR? Încă n-a auzit că cele 20% obținute de USR în Cluj Napoca sunt voturile tinerilor sub 30 de ani.

Nu crede că la prezidențialele din 2025, Nicușor Dan a obținut la Cluj 48,94%, în timp ce manneken pis a luat 20,53%. Părea simplu să-l scoți pe Tișe din Huedin, dar este imposibil să scoți Huedinul din el.

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