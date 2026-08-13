Rusia pare mută de uimire

Zelenski i-a vizitat pe „rușii cei mici”, l-a îmbrățișat pe președintele lor și a primit 2 milioane de euro.

Ba mai mult, s-a folosit de conferința de presă, de interviurile pe care le-a oferit presei să vorbească despre problemele pe care le are Ucraina ca să-și apere țara, dar și despre cum reușește să bombardeze Moscova și Sankt Petersburgul. A spus și că rușii nu au nicio șansă să se apere.

Șocul este atât de mare, că unii comentatori pro-ruși nu-și aleg cuvintele: rușine, trădare, umilință…

Dar ce s-a întâmplat, ce a făcut Zelenski de a rămas Rusia cu gura căscată?

A vizitat Serbia. Cei care îi comentează vizita, chit că sunt pro sau anti-Putin, prezintă aceeași părere, că e o victorie diplomatică a Ucrainei. Că Zelenski a umilit Rusia la Belgrad.

Zelenski s-a întâlnit cu înalții oficiali sârbi, l-a făcut pe Vucic să spună că „sprijină suveranitatea teritorială a Ucrainei”, iar cu adevărat șocant pentru ruși e faptul că…

Vucic va da din banii sârbilor ucrainenilor.

Da, sârbii vor da bani ucrainenilor ca să reziste în fața invaziei rusești. Atenție, cele 2 milioane de euro reprezintă sprijinul în bani, ca Ucraina să-și refacă sistemul energetic bombardat de ruși.

Ajutorul în sine este mult mai mare. Serbia va ajuta Ucraina și cu energie și cu proiecte de infrastructură pe Dunăre.

Cei doi președinți, Vucic și Zelenski, au vorbit despre „dezvoltarea coridorului Dunărean și consolidarea legăturilor dintre Ucraina, Balcanii de Vest și UE.”

Deci, și Dunărea sârbă este pusă la dispoziția Ucrainei?

În conferința de presă, în interviuri, Zelenski nu s-a ferit să facă declarații tari. Lângă el era Vucic. Acel Vucic care a mers foarte des la Moscova în ultimii ani și s-a văzut cu Putin.

În conferința de presă stătea și îl asculta pe Zelenski fără să-l contrazică.

Am ales pentru voi principalele declarații ale lui Zelenski, ca să decideți voi cât de tari, slabe, importante sau mai puțin importante îi sunt vorbele spuse:

Am găsit rachete din Coreea de Nord căzute în Ucraina. 50 de mii de nord-coreeni sunt pe teritoriul Rusiei. Coreea de Nord va acumula experiența unui război modern sub umbrela Rusiei. Pot fi o amenințare pentru alte state din Asia.

Putin se gândește la mobilizare fără a o declara. Vrea să-și păcălească propriul popor. Vrea să vândă o victorie, dar nu o va avea.

Putin vrea să ocupe Donbasul. Nu avem de gând să ne retragem.

Rușii au la Moscova trei inele de protecție antiaeriană. Au adus toate sistemele de apărare din toate colțurile țării. Găsim cum să le ocolim ca ei să simtă războiul.

Rușii ne-au lovit logistica, iar noi le-am răspuns. Au acum pierderi impresionante, un trilion de ruble(11 miliarde de euro).

Mii de elemente din rachetele balistice rusești sunt inclusiv de la partenerii noștri apropiați. Ajung apoi să ucidă civili și militari. Impunerea de sancțiuni pe livrarea acestor elemente e primordială.

Sancțiunile pe energia rusească sunt importante. Rușii cheltuie banii câștigați pe război.

Am convenit Trump că ne va da licențe Patriot. Imaginați-vă dacă le-am fi primit acum patru ani. Am fi produs Patriot pentru toată lumea. Și Europa ar fi avut Patriot. Acum ne ocupăm de hârțoage. Dar hârțoagele nu zboară, ci o rachetă care ucide oameni.

Dacă spunem că americanii trebuie să ne dea licențe, atunci și europenii trebuie să ne dea. Și cu ei rezolvăm problema unor licențe de prea mult timp.

Asta a declarat Zelenski. Apoi l-a îmbrățișat pe Vucic, care la aproape 2 metri ai săi, s-a aplecat mult ca să-l ia în brațe. Apoi liderul de la Kiev a plecat.

Acum cei care susțin războiul din Ucraina sunt furioși… pe Vucic, dar și pe Moscova.

Închei cu un comentariu al unui cont de Telegram pro-rusesc din Serbia, cont supărat că Rusia nu a reacționat la faptul că Ucraina vrea să cumpere și arme din puternica industrie militară sârbă:

„Zelenski a atins tema complexului militaro-industrial: Serbia are un sector bine dezvoltat. Belgradul este „precaut din cauza presiunii Rusiei”.

„Presiunea” este atât de „puternică”, încât până acum nu există nicio reacție la performance-ul de astăzi. E weekend, evident.”