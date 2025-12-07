Istoria imobilului din strada Mihai Bravu nr. 30

Domnul Iancu Draganescu, propietar al imobilului din strada Mihai Bravu nr. 30, langa Casa Robescu, avea probleme. Isi amenajase in anii *30 ai secolului trecut, un hipodrom.Indragostit de cai, sotul Clemansei Sadoveanu, descendent al celebrei familii Draganescu cu mosie la Movileni langa Galati, printr-un schimb de terenuri, isi amenajase un Hipodrom in spatele Spitalului ,,Izolarea,” din barierra Traian. Caii ii tinea intr-un grajd amenajat la locuinta din str. Mihai Bravu nr.30. Dificil insa era drumul pana la hipodrom, drum pe care nu-l putea face pe strazile din centrul orasului. Cum proprietatea lui isi prelungea terenul spre Calea Prutului, s-a gandit sa vanda o parte din el in asa fel incat sa-si creieze o alee, un spatiu prin care pe sub mal, sa-si poata trece caii pana la bariera Traian.

Motivand ca vecinii din spatele curtii sale ii deteriorau gradina de unde luau pamant si caramizi, isi vinde o parte din teren familiei Tudor si Florica Radulescu, cu conditia ca acesia sa-si ridice aici o casuta si totodata sa-i consolideze malul plantand aici copaci.

In acest context roaga primaria pe langa eliberarea autorizatiei de constructie, sa lase si o stradela de trecere din terenul sau spre alt teren. Inginerul primariei, venit la fata locului, constata si raporteaza primarului. Draganescu isi creiaza aleia necesara si isi vede de pasiune mai departe.

Interesant ca problema nerezolvata atunci a zguduit si mintile celor ce, dupa aprobarea legii privind retrocedarile au continuat sasi faca mendrele. Am avut un amic care, avand teren cumparat in zona cu pricina de la Iancu Draganescu, au fost refuzati, sub pretextul trecerii prin zona respectiva a soselei ce va asigura circulatia catre visatul pod peste Dunare. Pentru galateni, podul a ramas un vis. Prietenii nostri din todeauna l-au tras spre Braila