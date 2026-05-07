Lașitatea contemporanilor l-a ucis, prin exilare, pe Nicolae Titulescu

Omul care a desenat respectul Europei pentru România pe hărțile diplomației mondiale a murit cu interdicția absolută de a-și trece propriile frontiere. Pe 17 martie 1941, într-o cameră luxoasă, dar teribil de rece, de la celebrul Hotel Carlton din Cannes, se stingea din viață Nicolae Titulescu. Afară, soarele blând al Rivierei Franceze bătea indiferent în ferestre, dar înăuntru domnea doar o amărăciune tăioasă, de gheață. Omul care dominase ani la rând tribuna Ligii Națiunilor zăcea acum complet slăbit, izolat și total abandonat de țara pentru care își consumase fiecare fărâmă de energie vitală. Nu l-a răpus o boală obișnuită. L-a ucis o trădare politică de o cruzime rară și o lașitate care încă ne pătează istoria.

Timp de mai bine de un deceniu, Titulescu a fost vocea absolută și incontestabilă a României în lume. O minte sclipitoare, cu o retorică tăioasă, memorabilă și o inteligență diplomatică pe care până și marii săi inamici ideologici o respectau cu strictețe. A fost și rămâne singurul om din istorie ales de două ori consecutiv președinte al Ligii Națiunilor. Când el lua cuvântul în sălile de la Geneva, marile puteri pur și simplu tăceau și ascultau cu atenție. A luptat fanatic pentru a consolida granițele țării obținute cu atâta sânge, țesând o rețea uriașă și complexă de alianțe internaționale menite să țină departe revizionismul german agresiv. „Viața mea a fost o luptă continuă în scopul de a croi pentru România un loc în viața lumii”, avea să scrie el mai târziu, ca un veritabil testament politic lăsat generațiilor viitoare. Era un colos intelectual pe o scenă internațională dominată treptat de lupi.

Dar lupii cei mai periculoși nu l-au pândit la Berlin sau la Moscova, ci chiar la București, pe holurile întunecate ale Palatului Regal. Regele Carol al II-lea și camarila sa de interese corupte nu mai suportau absolut deloc prestigiul uriaș al lui Titulescu pe continent și, mai ales, independența sa decizională. Monarhul dorea putere dictatorială și visa la o apropiere periculoasă de Germania nazistă aflată în plină ascensiune. Era un drum politic pe care diplomatul, un apărător feroce al democrației europene, îl bloca sistematic și vehement. Așa că, în luna august a anului 1936, în timp ce Titulescu se afla în străinătate pentru o cură medicală, a fost executat politic cu o lașitate de-a dreptul grotescă. O simplă telegramă oficială îl anunța sec că a fost înlăturat definitiv din guvernul României. Fără niciun fel de explicații. Fără o minimă recunoștință. Fără drept de apel.

A urmat un exil extrem de dureros, doar aparent mascat sub eleganța poleită a Rivierei Franceze și a liniștitilor stațiuni elvețiene. Cel mai mare și respectat diplomat al românilor a devenit, peste noapte, un simplu spectator complet neputincios al prăbușirii Europei și a propriei țări. Din saloanele izolate ale hotelurilor de lux, citea zilnic ziarele și vedea cu o claritate chirurgicală exact cum munca lui titanică de o viață se năruie. A privit de la o distanță sfâșietoare cum alianțele sale defensive sunt distruse sistematic, cum dictaturile înghit rapid continentul și cum România rămâne complet izolată, exact așa cum el avertizase ani la rând că se va întâmpla. Tragedia lui profundă nu a fost doar una strict personală. Era tragedia cosmică a unui vizionar condamnat să asiste, perfect lucid, la sinuciderea propriei sale națiuni.

Ultima parte a vieții sale a fost o agonie cumplită a minții și a trupului, fiind măcinat de multiple afecțiuni netratate și de o depresie extrem de profundă. El, geniul care negociase de la egal la egal cu cei mai puternici și influenți lideri ai planetei, era acum ignorat ostentativ până și de micii funcționari guvernamentali de la București. Cei care i-au datorat cariere diplomatice strălucite și funcții înalte s-au dezis brusc de el peste noapte, conform vechiului obicei românesc al trădării celor căzuți în dizgrație. A murit singur, cu sufletul complet frânt de suferință, pe malul însorit al Mării Mediterane, în timp ce țara lui iubită era deja sfâșiată teritorial în mod tragic. Geniul său nu i-a putut salva patria de la un dezastru iminent, iar patria, la rândul ei, nu a putut să-i ofere nici măcar un banal loc de veci acasă.