Dacă tot nu le-am doborât drona, rușii fac mișto de noi

Vladimir Gheorghevici Lipaev, ambasadorul Federației Ruse la București, pozează într-un ins cu umor. Unul de tip sovietic, ca la Radio Erevan. De exempu, un ascultător întreabă: e adevărat că după accidentul nuclear de la Cernobîl, oamenilor le-au căzut dinții?

Iar Radio Erevan răspunde: da, este adevărat, le-au căzut, dar nu tuturor, ci numai acelora care nu și-au ținut gura. Convocat la sediul MAE pentru a i se transmite protestul autorităților românești, legat de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național,

tovarășul Lipaev a răspuns prin intermediul regimentului facebook al ambasadei că n-a fost vorba nicidecum despre o dronă, ci despre un OZN (obiect zburător neidentificat).

Cu totul alcumva ar fi decurs lucrurile dacă MApN dobora drona, în loc să caute fel și fel de justificări că n-a distrus-o. Atunci n-ar mai fi fost vorba despre un OZN, ci despre un obiect de zbor fără echipaj uman, de tipul Geran II.

Atitudinea de non combat a MApN este prima greșeală majoră în acest lanț al slăbiciunilor. A doua care a urmat, este că ministrul de Externe a anunțat înainte de întâlnirea cu tovarășul Lipaev, că nu se așteaptă să obțină “ceva anume” din discuția cu ambasadorul.

Iar a treia, dezvăluită în comunicatul dat de regimentul facebook al ambasadei ruse, a fost că lucrătorii MAE nu au putut răspunde la întrebările tovarășului Lipaev, legate de identitatea rusească a dronei.

Într-adevăr, o dronă nedoborâtă rămâne un obiect zburător neidentificat. Cum ar fi sunat, de pildă, întrebarea unui ascultător: este adevărat că după atacul rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene Reni, Ismail și Chilia, acestea au fost doborâte de brava aviație românească?

Iar Radio Erevan să fi răspuns: da, este adevărat, dar acelea nu erau drone ci pescăruși, și n-a fost vorba despre brava aviație românească, ci despre viteaza aviație poloneză.