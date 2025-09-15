http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1029 - 15.09.2025

Dacă tot nu le-am doborât drona, rușii fac mișto de noi

Vladimir Gheorghevici Lipaev, ambasadorul Federației Ruse la București, pozează într-un ins cu umor. Unul de tip sovietic, ca la Radio Erevan. De exempu, un ascultător întreabă: e adevărat că după accidentul nuclear de la Cernobîl, oamenilor le-au căzut dinții?
Iar Radio Erevan răspunde: da, este adevărat, le-au căzut, dar nu tuturor, ci numai acelora care nu și-au ținut gura. Convocat la sediul MAE pentru a i se transmite protestul autorităților românești, legat de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național,
tovarășul Lipaev a răspuns prin intermediul regimentului facebook al ambasadei că n-a fost vorba nicidecum despre o dronă, ci despre un OZN (obiect zburător neidentificat).
Cu totul alcumva ar fi decurs lucrurile dacă MApN dobora drona, în loc să caute fel și fel de justificări că n-a distrus-o. Atunci n-ar mai fi fost vorba despre un OZN, ci despre un obiect de zbor fără echipaj uman, de tipul Geran II.
Atitudinea de non combat a MApN este prima greșeală majoră în acest lanț al slăbiciunilor. A doua care a urmat, este că ministrul de Externe a anunțat înainte de întâlnirea cu tovarășul Lipaev, că nu se așteaptă să obțină “ceva anume” din discuția cu ambasadorul.
Iar a treia, dezvăluită în comunicatul dat de regimentul facebook al ambasadei ruse, a fost că lucrătorii MAE nu au putut răspunde la întrebările tovarășului Lipaev, legate de identitatea rusească a dronei.
Într-adevăr, o dronă nedoborâtă rămâne un obiect zburător neidentificat. Cum ar fi sunat, de pildă, întrebarea unui ascultător: este adevărat că după atacul rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene Reni, Ismail și Chilia, acestea au fost doborâte de brava aviație românească?
Iar Radio Erevan să fi răspuns: da, este adevărat, dar acelea nu erau drone ci pescăruși, și n-a fost vorba despre brava aviație românească, ci despre viteaza aviație poloneză.
Joan Miró, Păsări și insecte, Albertina Museum, Viena
Cornel Ivanciuc 15 - septembrie - 2025

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

ROMANIJA - o altă R

Deși poate nu ați auzit până acum, în lume, nu ...

Dacă tot nu le-am d

Vladimir Gheorghevici Lipaev, ambasadorul Federației Ruse la București, pozează într-un ...

O civilizare

Nu practic yoga...nu sunt sportivă prin definiție, îmi reproșez adesea ...

Pe 28 Septembrie, se

În Republica Moldova “bătălia” pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem ...

Mircea Lucescu: “S

Însă, Ioan Chirilă nu mai e. El a făcut din ...