Știți câte infopoint-uri are Primăria București? Unul singur și acela îngropat în Pasajul Universității, vizavi de damful toaletei. Știți câți bani strânge Primăria din banii turiștilor pentru promovarea Capitalei? Peste 1 milion de euro, bani care se duc pe târgul de Crăciun, pe programul “Străzi deschise” și pe participarea la târgurile de turism de la Varșovia, Madrid, Paris sau Birmingham a angajațior din Direcția Învățământ, Cultură, Turism a Primăriei.

Știți cât reprezintă taxa turistică? 1% fără TVA din prețul unei cazări pe o noapte plătită în hotelurile Capitalei. Știți de ce vin turiștii străini în București? Ca să facă business; ca să ia la cele mai mici prețuri din UE o chlamydia sau gonoree de netratat, că la prețul mărfii n-ai bani de prezervative; ca să schimbe avionul cu trenul sau autocarul la Brașov, pentru că aeroportul din Brașov funcționează doar în zilele cu vânt puternic care împinge avioanele de la spate.

Din Brașov se pleacă la Castelul Bran, care nu a fost al lui Dracula, ci al lui Sigismund de Luxemburg, al reginei Maria și al principesei Ileana, moștenită de arhiducele Dominic de Habsburg, arhiducesa Maria Magdalena Holzhausen și de arhiducesa Elisabeta Sandhofer.

Știți care este cel mai vizitat obiectiv din București? Legenda infopoint-ului de la Universitate vizavi de toaletă pretinde că mai este încă Muzeul Satului. Legenda se bazează pe minciunile promovate de managerul conf. dr. Paulina Popoiu care pretinde că muzeul a fost vizitat de 1 milion de turiști în 2023 și de 1,2 milioane în 2024.

S-o luăm ca la aritmetică. 1 milion înseamnă 3.287 vizitatori zilnic, cu condiția ca muzeul să fie deschis non-stop. Asta înseamnă 73 de autocare a 45 de turiști zilnic, într-o parcare cu o capacitate de maximum 25-30 de autocare. Cum se realizează acest hocus-pocus nemaipomenit? Din pix. Din pixul directorului economic al Muzeului Satului, Virginia Goean, mâna dreaptă a managerului conf. dr. Paulina Popoiu.

Îi mai dă o mână de ajutor și soțul managerului conf. dr., fost securist, specializat ca restaurator, cu ajutorul rețelei clientelare de acordat titluri și diplome a Paulinei Popoiu, ea însăși o creație din titluri moșmondite de mâini nărăvite în plastografie, plagiate și diplome copy paste. Și un sfat prietenesc: nu vizitați Muzeul Satului în Noaptea Muzeelor care începe la 18.00 și se termină la 22.00. Dramatic: Muzeul Satului se închide la 19.00.