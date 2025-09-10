http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1028 - 10.09.2025

Discursul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în plenul Parlamentului European

https://www.facebook.com/maia.sandu/videos/1515313316294498/

(G.C.) 10 - septembrie - 2025

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

STRABAG implementeaz

Parcul eolian de 140 MW este cea mai mare ...

Grădiniţă nouă l

Primăria municipiului Galați informează că s-au încheiat lucrările la noua ...

Măsurile Ministerul

Experții fiscali avertizează companiile că urmează o perioadă grea ...

Procuratura avertize

Procuratura Generală a Statului reflectă în raportul său anual prezentat ...

Schimbarea de oră

Odată cu sosirea lunii septembrie, zilele se scurtează treptat. Rutina ...