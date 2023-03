Am citit Raportul de activitate semnat de către preşedintele Curţii de Apel Galaţi, jud. dr. Cosmin-Răzvan Mihăilă. Din rezumatul făcut, veţi constata că acesta este unul al cifrelor…mari, ceea ce înseamnă că avem o justiţie cantitativă în această parte de ţară, şi care, din această perspectivă nefericită, nu face decât să aglomereze instanţele şi, pe cale de consecinţă, să le determine la o accelerare a activităţii. Chiar, Domnule Preşedinte, nu ne-aţi spus care este tristul record al numărului de dosare pe care o instanţă l-a avut într-o zi de lucru. Desigur, judecătorii au noroc de grefieri, care sunt o componentă a actului de justiţie. Din păcate…prea importantă, încât îţi vine să crezi, uneori, că te-a judecat un grefier… Conform Domnului Preşedinte al Curţii de Apel Galaţi, jud. dr. Cosmin-Răzvan Mihăilă, care mai încasează un leu şi ca purtător de cuvânt al instituţiei, această instanţă care are în componenţă judeţele Brăila, Vrancea şi Galaţi, se situează, ca grad de activitate, pe locul 6 în ţară, din 15 curţi de apel, plus Curtea de Apel Militară Bucureşti. Din totalul de 50 de Tribunale, cel de la Galaţi este în primele 9 din România, ca volum foarte mare de activitate.

Vom consemna telegrafic din acest document, deoarece îl vom reda complet la finele spicuirii noastre.

Încărcătură: 242,3 cauze pe judecător ! Dar avem circa 215 zile lucrătoare pe an, scăzând 45 de zile de concedii şi de zile libere

Aşa cum am spus şi în titlu, Curtea de Apel Galaţi se situează pe un notabil loc 6 din 15 astfel de instutuţii existente la noi, ca grad de activitate.

Volumul total de lucru pe Curtea de Apel, Tribunale şi Judecătorii din cele trei judeţe a fost în anul 2022 de 170.287 de dosare, în anul 2021 fiind 173.081 de cauze. Numărul de dosare noi a fost de 116.834, iar „scheletele din fişete”, adică de dosare aflate în stoc, a fost de 53.453. Din acest tonaj de hârtie, 114.337 de dosare au fost soluţionate de Judecătorii, 86.651 de către Tribunale şi 7.024 de către Curtea de Apel Galaţi.

Din totalul de 50 de Tribunale existente în ţară, cel de la Galaţi se situează în ierarhia primelor 9, ca volum foarte mare de activitate. Aici a urcat în funcţia de Preşedinte, jud. Mihaela Oancea. Tribunalele Brăila şi Vrancea, s-au situat pe locurile 31, respectiv 35.

La Judecătorii, din 175, cea de la Galaţi, cu Preşedinte Ana-Maria Răzlog, s-a situat între primele 20 (16), cea de la Brăila pe locul 20, iar cea de la Focşani, pe locul 15 !

Din totalul de 86.651 de cauze soluţionate în 2022, 25.079 au trecut prin maşina de tocat a Judecătoriei Galaţi, 25.079 prin cea de la Focşani, iar restul de 19.434 prin cea a Brăilei.

De la Curtea de Apel, 36,3 judecători au fost ca şi inexistenţi !

Da, aşa ne spune stimabilul preşedinte, judecător – doctor: 36,3 judecători aflaţi pe posturi efectiv ocupate, nu au desfăşurat activitate de judecată ! Dar nici nu ne spune cu ce s-au ocupat, ce labă de ciorap au împletit prin băbeasca metodă unul pe faţă, unul pe dos ! Încărcătură: 242,3 cauze/ judecător.

Din acest motiv, cea mai mare încărcătură pe cap de judecător din ţară a fost la Secţia penală a Curţii de Apel Galaţi, în număr de 302 cauze intrate pe judecător, 375,3 cauze/ judecător, raportate la volumul de activitate efectiv, şi 902,8 cauze/ judecător, raportate la volumul de activitate adiţionat. (Mă tochesc după acest limbaj de…rumeguş !)

La nivel naţional suntem vioi şi în materia falimentului, unde ne-am clasat pe un dezonorant loc 2, cu 219 cauze/ judecător.

Dar ia să vedeţi voi potop de TOP: Tribunalul Galaţi este pe locul 2 în ţară cu 1.299,2 cauze/ judecător ! La nivel de Judecătorii, cea din Tecuci e pe locul 1 din Curtea de Apel Galaţi, cu un număr de 1.814 cauze/ judecător !

Gradul obţinut este „Foarte eficient”, fiind pe locul 3 din cele 10 Curţi de Apel care au obţinut „foarte eficient”, la cei cinci indicatori.

Din 765 de salariaţi, doar 46 sunt judecători

Stahanovistic vorbind, normele au fost sparte cam în acest hal, în ce priveşte rata de soluţionare a dosarelor: Curtea de Apel Galaţi – 104%, iar Judecătoria Galaţi – 101,4%.

La 1 ianuarie 2022 erau 830 de posturi aprobate în schema instanţelor judecătoreşti de pe raza Curţii de Apel Galaţi.

La 31 a 12-a 2022, statul de funcţiuni arăta aşa: 46 de posturi de judecători, 60 de posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex (grefieri şi secretare), 13 posturi de funcţionari publici şi 7 posturi de personal contractual. Total, 830 de posturi, din care au fost ocupate doar 765, restul de 65 fiind vacante, semn că nu se bagă lumea la ghebărit pe salarii de parlamentar de Bruxelles !

Are cuvântul, Domnul Preşedinte !:

https://portal.just.ro/44/Documents/Bilant%20CA%20Galati%202022.pdf