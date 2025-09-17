Încă o dovadă că, la Galaţi, sănătatea a fost și a rămas o afacere ceapisto-pesedistă

La viata mea am cautat sa-mi respect cuvantul dat. Din cauze independente de mine s-au intamplat doua lucruri, ce m-au impiedicat sa-i operez pe cei programati. Acum doua saptamani au intrat in reparatii doua saloane din terapie intensiva, asa ca ne-am limitat la cazurile de urgenta sau cele cu potential evolutiv nefavorabil, asa ca am reprogramat saptamana aceasta cei ce puteau fi operati programat.

Spre sfarsitul saptamanii trecute am constatat o chestie complet inedita in practica mea medicala. Pana acum pe parcursul unor decenii de practica medicala tot imi ramaneau zile de concediu neefectuate din anii precedenti si nu mai preocupa pe nimeni, ca stau ca inecatul la serviciu. Ei bine acum mi s-au transmis zilele de concediu neefectuate si ca ar fi oportun, sa le efectuez. Am sa dezvolt mai tarziu de unde a aparut aceasta….oportunitate.

Nu neg, eram obosit frant la limita de ….bornout, dar niciodata-n viata mea n-am facut legat atatea zile , mai mult de o luna de concediu.

Asta e, daca nu au nevoie de mine, fiind prea multi chirurgi in Judetean, o sa ma odihnesc. Le multumesc de grija, probabil au vazut ca nu-mi tin echilibru, ca nu mai judec si ca-mi tremura mainile…..ha.

Cum era vorba aia, despre dragostea cu sila nu se face sau e numita viol si la asa ceva nu merg. Imi cer scuze de la cei ce doreau sa-i operez, in viata nu totul tine de vointa si dorinta ta, din pacate depindem uneori si de toanele altora.

Daca ma ajuta Dumnezeu nu am intentia de a trage pe dreapta, o sa va anunt ce fac, cred ca sunt destui ce ar avea nevoie de mine.

