Investiţiile din banii populimii, dau cu zecimale la Pucheanu & Bichescu!

Renovare integrata – Reabilitare imobil situat in Calati, Strada Domneasca nr.24. – Consolidare seismica si renovare energetica.

Ieri, 30 iunie 2026, a fost termenul de finalizare. Va mai dura. Ma zgandara insa valoarea totala a proiectului – 14 267 424,98. Sincer, chiar cu cei 98 de banuti adaugati, mi se pare putin. Se reface aproape din nou, in conditii deosebite si cu rigori costisitoare.

Tiglina II, bloc E5, cinci scari, patru etaje 100 apartamente – Obiectivul proiectului – Renovare energetica. Valoarea totala a proiectului 8 658 143, 21 lei. Cata rigoare …! Finalizat in vara anului trecut. Arata bine, totusi….17 000 euro de apartament, pare cam mult.

Tot ieri am sesizat aparitia pe harta investitiilor locale, un nou obiectiv; Sediul de langa Politia judeteana, al Serviciului Judetean al Arhivelor Nationale.

Numele Proiectului – Reabilitarea sediului SJAN Galati.

Obiectivul proiectului; Renovarea si modernizarea cladirii in vederea cresterii eficientei energetice, utilizarea rationala a resurselor, inclusiv folosirea resurselor regenerabile.(sincer, greu de digerat.).

Pupaza peste colac, valoarea totala a proiectului 43 273 023, 11 lei. Si aici 11 bani, sunt semnul corectitudinii calculelor.

Fara banutii de la sfarsitul fiecarei sume investite se poate aprecia la ochiometru ca banii investiti la SJAN Galati, ar putea reabilita cinci blocuri cu 100 apartamente sau reface aproape din temelii trei cladiri cu pretentii, precum fostul Palat Simion Ghiorghiu.

Stiu ca exista argumente pentru fiecare leu cheltuit. Eu insa cred ca si Toma Necredinciosul, a existat.