Ostași, vă ordon: treceţi Prutul!

22 iunie 1941 – ziua în care România a trecut Prutul pentru a încerca să recupereze Basarabia.

În dimineața zilei de 22 iunie 1941, sute de mii de soldați români au primit unul dintre cele mai cunoscute ordine din istoria țării:

„Ostași, vă ordon: treceți Prutul!”

Cu doar un an înainte, România fusese obligată să cedeze Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța în urma ultimatumului sovietic.

Familii întregi fuseseră despărțite.

Mii de oameni își părăsiseră casele.

Prutul devenise o graniță care despărțea români de români.

La ora 3:15, Germania a declanșat Operațiunea Barbarossa.

România a intrat în război cu obiectivul declarat de a recupera teritoriile pierdute.

În primele zile, moralul armatei era foarte ridicat.

Pentru mulți soldați, nu era un război pentru cuceriri.

Era drumul spre casă.

Însă luptele au fost cumplite.

La Țiganca, Cania, Epureni și în multe alte locuri, Armata Română a întâlnit o rezistență puternică.

Mii de soldați și-au pierdut viața încă din primele săptămâni.

Până la sfârșitul lunii iulie 1941, Basarabia și nordul Bucovinei fuseseră recucerite.

Dar războiul nu s-a oprit acolo.

Conducerea statului a decis continuarea operațiunilor dincolo de Nistru.

Armata Română avea să ajungă la Odessa, Cotul Donului și Stalingrad, iar ceea ce începuse ca o campanie pentru recuperarea teritoriilor pierdute s-a transformat într-un război lung și devastator.

Prețul plătit de România a fost uriaș.

Sute de mii de militari români au fost uciși, răniți sau dați dispăruți până la sfârșitul războiului.

Astăzi, 22 iunie 1941 rămâne una dintre cele mai importante și mai controversate date din istoria României.

Dar, dincolo de deciziile politice și de interpretările istorice, rămâne un adevăr.

În dimineața acelei zile, sute de mii de români au plecat spre front fără să știe dacă își vor mai vedea vreodată familiile.