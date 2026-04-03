Pentru liniștea lui Mihail Neamţu, președintele Comisiei pentru cultură din Camera Deputaţilor

Anul trecut, după ce s-a furat coiful de la Coțofenești, zicea că acesta a fost tainul plătit olandezilor pentru intrarea României în Schengen. Acum se îndoiește de autenticitatea artefactului recuperat de investigatorii Țărilor de Jos.

Pentru liniștea lui Mihail Neamțu și pentru somnul lui lin, îl anunț că toate piesele din Tezaurul României au fost expertizate prin metode moderne, precum fluorescența de raze X (XRF) și emisia de raze X indusă de particule (PIXE), în cadrul proiectului de cercetare Dacian Gold and Silver.

Datele de analiză se găsesc în Proiectul PN-II-ID-PCE-2011-3-9978 „Studii de arheometalurgie pe aurul și argintul dacic folosind metode performante de spectrometrie de raze X”.

Analiza a relevat că în aurul din care s-a confecționat coiful, în proporție de 73.6-76.5%, nu s-au găsit urme de staniu – elementul principal de identificare a aurului aluvionar. Compoziția indică cel mai probabil folosirea unui lingou de aur aliat cu argint (21.4-23.9%), cupru (0.7-1) și fier (0.1-0.9%).

Au fost analizate următoarele zone ale coifului: obrăzar stânga, apărătoare ceafă, apărătoare centru spate, apărătoare ceafă dreapta, apărătoare ureche dreapta, ochi dreapta, ochi stânga, fagure, fagure la mijloc la ciocănitură și fagure sus.

Compoziția aliajului lingoului diferă sensibil de la o zonă la alta. Cea mai mare concentrație de aur se găsește în obrăzarul stânga, ochi dreapta, ochi stânga și în cele trei zone de faguri analizate. Procentele aliajului sunt indicate în datele de analiză.

La întoarcerea acasă, coiful va fi supus unei noi analize arheometalurgice și datele vor fi comparate. Este extrem de puțin probabil ca ele să fie diferite.