PROCES IMPOTRIVA RAZBOIULUI

Astăzi 15.10.2024 a avut loc procesul împotriva războiului!!!

Pe 10 iulie 2024, la Summitul de la Washington, președintele României, Klaus Werner Johannis, a semnat în nume propriu un acord de cooperare cu Ucraina, care presupune ajutor financiar, militar si uman din partea României conform art. 2.

Astăzi, 15 octombrie, a avut loc la Curtea de Apel Galați incă o etapă din procesul declansat de domnul *Ionut Ciobanu* si *Asociația Miscarea pentru Pace din România*, ca intervenient in numele membrilor săi: tinerii între 18 și 35 de ani fără stagiu militar care riscă încorporarea în cazul unei decizii de intervenție militară.

În calitate de reprezentant juridic al celor doua părti reclamante, susținerea a fost făcută in mod bine documentat și argumentată convingător de *doamna jurist Aida Gabriela Frunză*, din partea asociației Mișcarea pentru Pace din România în scopul acestui interes național.

Menționăm că acordul bilateral pentru sprijinul Ucrainei in scop de război nu intră sub protecția juridică a clauzei de solidaritate dintre statele membre NATO in cazul unei agresiuni conform art.5 al Tratatului Aliantei Nord-Atlantice.

Acordul reclamat în instanță este o întelegere bilaterală intre două state, adică România și Ucraina.

Conform ultimei actualizări a doctrinei militare a Federației Ruse, orice stat care sprijină in mod direct Ucraina poate deveni o țintă legitimă.

Prin urmare, acest acord bilateral este un risc de care am fost avertizați din timp.

Românii vor pace, nu război!

„Fericiți făcătorii de pace, că aceia se vor numi fiii lui Dumnezeu.” (Sf. Ev. Matei 5:9)

Asociatia Mișcarea pentru Pace

info@miscareapentrupace.ro

1. „Soarta României cu privire la implicarea în război se judecă la Galați.

Dna Av. Aida Frunză face apel în fața judecătoarei Popa Mara.

Dumnezeu să-i lumineze mintea și inima.

*Să ne rugăm pentru o pronunțare favorabilă care a fost anunțată pentru mâine, 16 octombrie.*

*Doamne ocrotește-i pe români!”*

