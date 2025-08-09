Semn al disperării sau adaptare continuă? Rusia recondiţionează tancuri T-72A din Anii ’70 pentru frontul din Ucraina
După 42 de luni de razboi de uzură în Ucraina și cu pierderi de vehicule blindate care depășesc 4.000 de unități, complexul militar-industrial al Rusiei apelează la cele mai vechi rezerve din perioada sovietică. Imagini recente din satelit, analizate de experți open-source (OSINT), confirmă că uzina Uralvagonzavod (UVZ) din Nijni Taghil a început procesul de recondiționare a tancurilor T-72A, un model vechi de aproape 50 de ani, considerat până acum impropriu pentru luptă.
Această mișcare nu semnalează doar epuizarea stocurilor de blindate mai moderne, ci subliniază o schimbare fundamentală în strategia Rusiei pe front: compensarea inferiorității tehnologice cu o superioritate numerică zdrobitoare în materie de personal.
Descoperirea a fost făcută de analistul open-source Jompy, care a observat prezența unui număr mare de tancuri T-72A în curtea uzinei UVZ, un indicator clar că acestea sunt pregătite pentru a intra în procesul de recondiționare.
Acest lucru era anticipat de analiști, având în vedere că producția de tancuri noi, precum T-90M, este limitată la aproximativ 300 de unități pe an la UVZ, o cifră total insuficientă pentru a acoperi pierderile masive.
Până de curând, Rusia a repus în funcţiune modele din anii ’80, precum T-72B, T-80B și T-80BV. Însă stocurile acestora, estimate la doar câteva sute de unități, sunt pe terminate. Trecerea la modelul T-72A, dintre care există aproximativ 1.000 de unități în depozite (împreună cu modelul și mai vechi, T-72 Ural), reprezintă un pas înapoi semnificativ din punct de vedere tehnologic.
Principala deficiență a modelului T-72A este lipsa unui stabilizator pentru tunul principal de 125 mm. Acest lucru înseamnă că tancul nu poate trage cu precizie din mișcare, o capacitate standard pentru orice tanc modern.
Prin comparație, chiar și cele mai vechi tancuri aflate în serviciul Ucrainei, modelul Leopard 1A5 (modernizat în anii ’80), dispun de această tehnologie esențială.
