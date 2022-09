Unii angajaţi de la Electrica NU ŞTIU nici ziua de salariu

Iată că, după aproape 6 luni de aşteptare a unui răspuns de la Electrica, sunt nevoit să scriu despre mine.

„Înalta aventură” (nu are nici o legătură cu cartea lui sir Edmund Hillary) începe în luna aprilie când văd că în facturile din noiembrie şi până în martie nu sunt scăzute sumele prevăzute în art. 19 şi 26 din legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, aprobată prin HG 1073/2021.

De la Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi aflu că sumele au fost virate către Electrica şi doar ei (NU) ŞTIU ce se întâmplă.

Mă duc la sediul de pe Basarabiei şi aflu că cei de acolo NU ŞTIUşi trebuie să mă duc la sediul de pe Siderurgiştilor.Acolo, aşa cum a scris şi Feodor Dostoievski, e Crimă şi Pedeapsă şi pentru că îmi este greu să mă trezesc pe la 5 dimineaţa să aştept să se deschidă pe la 9, am zis că e mai uşor să dau telefon la 0244 406 006. După vreo oră de ascultat robotul, răspunde o voce umană care-mi spune că NU ŞTIE şi trebuie să fac o sesizare scrisă la clienţi@electricafurnizare.

La tichetul nr. 2022042988024539 înregistrat la începutul lunii aprilie am făcut o revenire în mai şi apoi o rerevenire în iulie.

Nu am primit răspuns aşa că, săptămâna trecută merg la sediul din Siderurgiştilor şi încerc să vorbesc cu directorul.

Bineînţeles că nu am fost primit dar mi s-a transmis prin paznic că directorul NU ŞTIE şi să vorbesc cu cineva de la ghişeu.

De ce să mă mir că acolo nimeni NU ŞTIE? În concluzie, am făcut o nouă sesizare (a-4-a) înregistrată cu nr. 2022090588007531.

De data aceasta am avut noroc. Pe 9 septembrie am primit răspunsul. Preaviz pentru întreruperea furnizării energiei electrice.

Luni 12 septembrie încerc iarăşi să vorbesc cu directorul de pe str. Siderurgiştilor. Acelaşi om la pază care ştie deja că dna director NU ŞTIE, aceeaşi doamnă de la ghişeu care NU ŞTIE şi acelaşi eu care ŞTIE că a primit un preaviz.

Am fost sfătuit să merg la sediul din str. Basarabiei (de unde am început acum 6 luni) şi să vorbesc cu directorul.

În sfârşit, acolo am fost lămurit. Paznicul NU ŞTIE dacă să o deranjeze pe secretară, secretara NU ŞTIE dacă să-l deranjeze pe director şi mai bine fac o sesizare. Da’ până când să fuck?

Am plecat acasă şi aştept liniştit data de 17 septembrie începând de când poate veni singurul om de la Electrica care ŞTIE. Debranşatorul.