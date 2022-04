Veşti bune pentru morţi

Voi, care plecaţi, uite cui ne lăsaţi, încât o să ne pară rău că nu am fost în locul vostru. Nenorocirea de acum, cu criza alimentelor şi dublarea sau triplarea preţurilor a tot ce are legătură cu viaţa de acum pe pământ, va însemna tot moarte, dar mai lentă, mai chinuitoare. Doar cei care au fost aleşi să plece de la începutul acestui an lasă în urmă mai puţină jale, căci ajutorul de înmormântare a crescut de la 5.380 de lei, la 6.095 de lei. Conform Legii Bugetului, acest ajutor nu poate fi mai mic decât salariul mediu brut pe economie. Poate aceşti bani ar ajunge pentru o înmormântare, dacă s-ar face fără popă, fără dascăl, fără gropari, fără dric auto…, ci numai aşa, de pildă, cu costum Armani de unică folosinţă, cu încălţări lacuite, din carton (important e să nu plouă !), iar la pomană să nu inviţi decât maxim zece neamuri. Şi să le dai pachetele acasă, nu să îi inviţi la o cârciumă consacrată în pomeni, sau pe la casele mortuare… Nu, acolo nici nu-i bine să depui mortul, că îţi şi stinge jumătate din ajutor ca pe o lumânare cumparată de la supermarket. În cazul decesului unui membru al familiei unui asigurat sau pensionar, care nu este nici pensionar nici asigurat, ajutorul de deces, care se obţine prin Casa Judeţeană de Pensii şi alte Asigurări Sociale, este de 3.048 de lei. Adică jumătate din ajutorul de deces acordat persoanei asigurate sau aflată în pensie. Abia în cazul ăsta e de bocit, nu glumă.

În rest, toate detaliile le găsiţi pe siteul CJPAS Galţi, alergătura după hârtii fiind menită să vă sustragă din suferinţa pricinuită de decesul persoanei căreia i-aţi supravieţuit.

Abia acum îmi dau seama că tata avea dreptate când îi spunea mamei, după ce bea câteva pahare cu vin negru, următoarele: „Femeie, să nu cumva să mori înaintea mea, că te omor cu mâna mea !”