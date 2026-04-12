Avem obligaţia memoriei

Am participat astăzi, la Cimitirul Evreiesc, la lansarea expoziției „1903. Pogromul de la Chișinău prin documente de epocă”, dedicată unei tragedii care constituie deopotrivă o rană adâncă și un avertisment despre unde pot duce ura și indiferența.
Avem datoria să ne amintim pentru a onora victimele și pentru a păstra adevărul istoric. Și pentru ca asemenea crime să nu se mai repete.
Vă îndemn să vizitați expoziția și să descoperiți mărturiile cutremurătoare care dau glas celor care nu mai pot vorbi. Memoria este responsabilitatea noastră, a tuturor.
13 - aprilie - 2026