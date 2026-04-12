http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1056 - 16.04.2026

Avem obligaţia memoriei

Am participat astăzi, la Cimitirul Evreiesc, la lansarea expoziției „1903. Pogromul de la Chișinău prin documente de epocă”, dedicată unei tragedii care constituie deopotrivă o rană adâncă și un avertisment despre unde pot duce ura și indiferența.
Avem datoria să ne amintim pentru a onora victimele și pentru a păstra adevărul istoric. Și pentru ca asemenea crime să nu se mai repete.
Vă îndemn să vizitați expoziția și să descoperiți mărturiile cutremurătoare care dau glas celor care nu mai pot vorbi. Memoria este responsabilitatea noastră, a tuturor.
Maia Sandu﻿ 13 - aprilie - 2026

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Despre perioada cali

Pe George Soros îl cheamă George Soros, nicidecum George Sörös. ...

Fă-mă, mamă, dron

Când în ianuarie a.c. am văzut titlul volumului omagial, "Istorie ...

Un secret teribil: c

AUR-ul este într-un plin proces de purificare. Claudiu Târziu perceput ...

Andrei Muraru urmeaz

Mandatul lui Andrei Muraru este compromis de eșecuri de proporții. ...

Turcia ar putea scoa

După ce a destructurat complet programul nuclear al Iranului, a ...