Blaga – poetul filosof, filosoful poet

Mărturii puțin cunoscute

” Avem dreptul de a NU ști. Scriu ca să nu spun.

În Apuseni, constată că” tăcerea aici nu este goală, e densă. „

” Nu suntem nici primii, nici ultimii. „

La mare, constată că Apa nu păstrează, doar mută. „

Foarte interesante sunt ” Diferențialele divine „,

volumul rar ” Despre gândirea magică ” și cursul ” Despre conștiința filosofică „.

În 1948, va fi îndepărtat de la catedră iar în 1954, catedra de filosofia culturii, care fusese creată special pentru Blaga, se desființează. ” Adevărul nu este ascuns, e acoperit. „

În 1952, este interzis total. ” Puterea se teme nu de mine, ci de ceea ce rămâne dacă vorbesc. „

Manuscrise nepublicate vor dispărea, fiind considerat ” poet minor, gânditor incomplet”.

Cere hărți vechi de la Biblioteca din Sibiu, pleacă în Apuseni pe traseul vechilor galerii române, în Bucegi, Retezat, Bucovina și Vrancea. ” Nu caut, verific. ” ” Există locuri care, dacă sunt numite, se deschid.”

În 1930 pleacă din țară in diplomație ca o formă de protecție. Studenții vor mărturisi ” Ne-a învățat să tăcem, nu să spunem.”

Într-o scrisoare, declara : ” Dacă vor folosi lumina, va rămâne doar orbirea. ” Nu cere credință, ci prudență.

Face măsurători fără scop declarat fiind convins ca ” există cunoaștere care nu poate fi predată, doar recunoscută. Cunoașterea e periculoasă, trebuie dispersată. „

La Biblioteca Academiei i se permite ” consultare limitată, fără copiere. ” Tăcerea este ultima formă de apărare. Materialul ideatic continuă să circule, spre disperarea urmăritorilor.

” Ceea ce este păzit, nu trebuie înțeles, ci menținut. „

Filosofia lui semăna cu o hartă cu semne, fără texte. A intrat conștient în umbră, a trecut în altă formă.

” Caietele negre ” ale lui Blaga din anii 1950- 1960 menționează repetat ” prag, limită, strat, tăcere „.

Fenomene descrise de Blaga, schimbarea câmpului magnetic, seismic, vor avea loc la câțiva ani după moartea lui.

Lada cu notițe de la Sibiu dispare.

” Tăcerea nu e lipsă, e mecanism.” „Nu ne-a învățat ce sa gândim, ci unde să ne oprim.”

Blaga rămâne ca avertisment. Nu a fost cenzurat, a fost lăsat neterminat pentru a fi uitat. ” Încheiatul se poate închide, neterminatul nu.”

Nu a lăsat o doctrină, ci o stare, un proces.