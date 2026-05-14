Blaga – poetul filosof, filosoful poet

Mărturii puțin cunoscute
” Avem dreptul de a NU ști. Scriu ca să nu spun.
În Apuseni, constată că” tăcerea aici nu este goală, e densă. „
” Nu suntem nici primii, nici ultimii. „
La mare, constată că Apa nu păstrează, doar mută. „
Foarte interesante sunt ” Diferențialele divine „,
volumul rar ” Despre gândirea magică ” și cursul ” Despre conștiința filosofică „.
În 1948, va fi îndepărtat de la catedră iar în 1954, catedra de filosofia culturii, care fusese creată special pentru Blaga, se desființează. ” Adevărul nu este ascuns, e acoperit. „
În 1952, este interzis total. ” Puterea se teme nu de mine, ci de ceea ce rămâne dacă vorbesc. „
Manuscrise nepublicate vor dispărea, fiind considerat ” poet minor, gânditor incomplet”.
Cere hărți vechi de la Biblioteca din Sibiu, pleacă în Apuseni pe traseul vechilor galerii române, în Bucegi, Retezat, Bucovina și Vrancea. ” Nu caut, verific. ” ” Există locuri care, dacă sunt numite, se deschid.”
În 1930 pleacă din țară in diplomație ca o formă de protecție. Studenții vor mărturisi ” Ne-a învățat să tăcem, nu să spunem.”
Într-o scrisoare, declara : ” Dacă vor folosi lumina, va rămâne doar orbirea. ” Nu cere credință, ci prudență.
Face măsurători fără scop declarat fiind convins ca ” există cunoaștere care nu poate fi predată, doar recunoscută. Cunoașterea e periculoasă, trebuie dispersată. „
La Biblioteca Academiei i se permite ” consultare limitată, fără copiere. ” Tăcerea este ultima formă de apărare. Materialul ideatic continuă să circule, spre disperarea urmăritorilor.
” Ceea ce este păzit, nu trebuie înțeles, ci menținut. „
Filosofia lui semăna cu o hartă cu semne, fără texte. A intrat conștient în umbră, a trecut în altă formă.
” Caietele negre ” ale lui Blaga din anii 1950- 1960 menționează repetat ” prag, limită, strat, tăcere „.
Fenomene descrise de Blaga, schimbarea câmpului magnetic, seismic, vor avea loc la câțiva ani după moartea lui.
Lada cu notițe de la Sibiu dispare.
” Tăcerea nu e lipsă, e mecanism.” „Nu ne-a învățat ce sa gândim, ci unde să ne oprim.”
Blaga rămâne ca avertisment. Nu a fost cenzurat, a fost lăsat neterminat pentru a fi uitat. ” Încheiatul se poate închide, neterminatul nu.”
Nu a lăsat o doctrină, ci o stare, un proces.
14 - mai - 2026