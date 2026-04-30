Cum încep organizaţiile să semene cu o curte (de la lingușire)

Retorica nu se oprește la prezentări. Într-o organizație, felul în care se vorbește zilnic creează normă. Există companii în care limbajul este clar, sobru și responsabil; și există companii în care vocabularul devine defensiv, ambiguu, intimidant sau eufemistic. Cînd se întîmplă asta, problemele nu dispar, doar devin mai greu de numit.

Un semn de sănătate instituțională este posibilitatea de a formula adevăruri neplăcute fără a fi împins imediat în logica taberei adverse. Dacă orice avertisment e citit ca negativism și orice obiecție ca lipsă de loialitate, organizația începe să semene cu o curte, nu cu o instituție. Oamenii inteligenți învață repede să tacă, iar cei zeloși învață repede să repete.

Liderii au aici o responsabilitate specială. Ei dau tonul nu doar prin decizii, ci și prin vocabular. Dacă șeful confundă claritatea cu brutalitatea, întreaga cultură devine mai agresivă. Dacă șeful vorbește constant în clișee, oamenii învață să ascundă realitatea în formule. Dacă șeful laudă doar entuziasmul, nu și discernămîntul, organizația va produce executanți anxioși, nu profesioniști maturi.

De aceea o cultură a adevărului trebuie apărată intenționat. Nu apare de la sine. Ea cere întîlniri în care întrebările sunt reale, nu rituale; rapoarte care nu cosmetizează riscul; lideri care suportă să audă lucruri incomode; și un followership suficient de educat încât să distingă între opoziția sterilă și contradicția legitimă.