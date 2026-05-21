Mănăstirea Voroneţ

De peste 500 de ani, pe pereții exteriori ai unei biserici mici din Bucovina rezistă un albastru atât de intens încât chimiștii din toată lumea au încercat să-i reproducă formula fără succes – iar specialiștii în arte plastice îl compară cu roșul lui Rubens și verdele lui Veronese.

Totul a început cu o înfrângere. În 1476, după ce armata moldoveană a fost zdrobită de turci la Războieni, Ștefan cel Mare a ajuns la un moment de cumpănă. Cronicarul Ion Neculce povestește cum domnitorul a urcat pe valea Voronețului, unde trăia un pustnic pe nume Daniil. A bătut în ușa sihastrului, dar acesta i-a răspuns să aștepte afară până ce își termină rugăciunea. Abia după ce și-a istovit ruga, l-a chemat pe Ștefan în chilie.

Daniil Sihastrul l-a sfătuit pe domnitor să continue lupta cu turcii, prezicându-i că va birui. Ștefan a ascultat, a câștigat, și în amintirea victoriei a ridicat în 1488 Mănăstirea Voroneț. Biserica a fost construită în doar trei luni și trei săptămâni – un record absolut pentru epoca respectivă. Prin actul de la 17 august 1488, Ștefan cel Mare îi dăruiește mănăstirii moșia Știlbicani.

Biserica este mică, cu plan trilobat și turlă cu boltă moldovenească pe naos. Face parte dintre puținele monumente de arhitectură religioasă din nordul Moldovei care și-au păstrat în mare măsură forma originală din secolul al XV-lea. Pictura interioară, realizată în 1496, încă din timpul lui Ștefan cel Mare, cuprinde scene precum Cina cea de Taină, Împărtășirea Apostolilor, Spălarea Picioarelor și tabloul votiv al domnitorului.

Dar ceea ce a transformat Voronețul din ctitorie moldovenească în monument mondial a venit 59 de ani mai târziu. În 1547, mitropolitul Grigore Roșca, văr al lui Petru Rareș, fiul lui Ștefan, a inițiat adăugarea unui pridvor închis și pictarea zidurilor exterioare de la temelie până în streașină. A fost o soluție unică – peretele de vest al pridvorului este un perete plin, fără nicio deschidere, conceput ca un ecran uriaș pentru cea mai spectaculoasă frescă din arta creștină medievală.

Doar cei care au trăit acele vremuri pot înțelege cu adevărat ce însemna să pictezi Biblia pe pereții exteriori ai unei biserici într-o epocă în care majoritatea populației nu știa să citească. Frescele erau cărțile celor umili – și meșterii care le-au creat au vrut ca ele să vorbească mai tare decât orice cuvânt scris.

Fresca Judecății de Apoi acoperă întregul perete vestic al bisericii. Compozițional este împărțită pe patru registre. În partea superioară se află Dumnezeu Tatăl. Al doilea registru cuprinde scena Deisis, încadrată de apostoli așezați pe scaune. De la picioarele Mântuitorului pornește un râu de foc în care păcătoșii își află chinurile. Al treilea registru conține Etimasia Sfântului Duh, simbolizat ca un porumbel, cu grupurile de credincioși spre nord și necredincioșii spre sud. În registrul de jos apare cumpăna care cântărește faptele bune și rele, lupta dintre îngeri și demoni pentru suflete, raiul în nord și iadul în sud.

Pe peretele sudic este pictat Arborele lui Iesei – genealogia lui Iisus Hristos. Pe coloane apar pictați filozofi greci și latini, printre care Platon și Aristotel. Un detaliu fascinant: pictorii au integrat în scenele biblice obiecte familiare țăranului moldovean – ștergare, straie tradiționale, instrumente muzicale. Arhanghelii sunt înfățișați suflând din tulnice, instrument pastoral moldovenesc.

Și toate aceste scene sunt dominate de o singură culoare – albastrul de Voroneț. Un albastru atât de intens, atât de luminos și atât de rezistent încât a devenit un termen în istoria artei, la fel cum există roșul lui Rubens sau verdele lui Veronese.

Cercetătorii au descoperit că la baza pigmentului stă azuritul, un mineral rar de culoare albastră, extras în acea perioadă din mine aflate în China, Franța sau Africa. Dar azuritul singur nu explică misterul. Mineralul este amestecat cu alți pigmenți organici și un liant a cărui compoziție exactă rămâne necunoscută. Legendele locale spun că meșterii primeau butoaie cu țuică de prune și foloseau o parte din licoare în compoziția culorilor. Nimeni nu știe cât adevăr conțin aceste povești.

Te-ai întrebat vreodată cum poate o vopsea aplicată pe un perete exterior în anul 1547 să reziste aproape 500 de ierni cu zăpadă, 500 de primăveri cu ploi, și secole de poluare, războaie și neglijență? Aceasta este întrebarea la care chimiștii nu au răspuns încă. Frescele de la Humor au roșul lor specific, cele de la Arbore au verdele lor unic, dar niciuna nu rivalizează cu intensitatea și rezistența albastrului de la Voroneț.

În 1785, autoritățile habsburgice au desființat mănăstirea. Chiliile s-au ruinat, iar biserica a fost degradată la statut de biserică parohială pentru lucrătorii de pe fostele moșii mănăstirești. A funcționat așa timp de 206 ani. O mare parte din relicvele mănăstirii au fost transferate la Dragomirna, Sucevița și Putna. Dar frescele au rămas pe pereți, expuse vântului, ploii și zăpezii, și au supraviețuit.

După Marea Unire din 1918, statul român a declarat biserica monument istoric. În 1991, Mănăstirea Voroneț și-a reluat viața monahală, de data aceasta cu o obște de călugărițe. Sfântul Daniil Sihastrul, cel care l-a sfătuit pe Ștefan cel Mare să continue lupta, a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în 1992. Mormântul său se află în pronaosul bisericii.