Preacurata Fecioară cu Pruncul din Bistriţa

În Bistrița, un oraș mirobolant care își împarte cu atuuri solide moștenirea saxonă cu celelalte șase burguri ale Transilvaniei, se află o casă de secol XVIII, cu icoana Preacuratei Fecioare cu Pruncul la vedere, pe fațadă, la nivelul etajului superior. Casa cu icoană se află lângă biserica piaristă “Sfânta Treime” ridicată după releveurile arhitectului austriac Paul Schmidt, cu fondurile curții habsburgice, în stilul barocului vienez.
Icoana, un basorelief din piatră policromă, este o interpretare romano-catolică filtrată prin exuberanța și grandoarea artei baroce, a icoanei miraculoase de la Mănăstirea Nicula, a meșterului Luca din Iclod. Puterea de seducție a acestui monument postbizantin a impresionat suficient de mult mediile romano-catolice transilvane, cât să fie în cele din urmă adoptat sub numele de Maria Miraculoasă de la Cluj.
Fecioara este înveșmântată într-o tunică azurie cu guler auriu peste care poartă o mantie cu văl din porfiră sau purpură tyriană, decorată cu un luceafăr daurit cu șase colțuri pe umărul drept, iar Pruncul este înveșmântat într-o cămașă dalbă și o tunică aurie. Icoana poartă inscripția în latină, “Vera effigies Beatissimae Virg Mariae Claudiopolitanae”, “Adevărata înfățișare a Sfintei Fecioare Maria de la Cluj”.
15 - august - 2025