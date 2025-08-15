Preacurata Fecioară cu Pruncul din Bistriţa

În Bistrița, un oraș mirobolant care își împarte cu atuuri solide moștenirea saxonă cu celelalte șase burguri ale Transilvaniei, se află o casă de secol XVIII, cu icoana Preacuratei Fecioare cu Pruncul la vedere, pe fațadă, la nivelul etajului superior. Casa cu icoană se află lângă biserica piaristă “Sfânta Treime” ridicată după releveurile arhitectului austriac Paul Schmidt, cu fondurile curții habsburgice, în stilul barocului vienez.

Icoana, un basorelief din piatră policromă, este o interpretare romano-catolică filtrată prin exuberanța și grandoarea artei baroce, a icoanei miraculoase de la Mănăstirea Nicula, a meșterului Luca din Iclod. Puterea de seducție a acestui monument postbizantin a impresionat suficient de mult mediile romano-catolice transilvane, cât să fie în cele din urmă adoptat sub numele de Maria Miraculoasă de la Cluj.