Viaţa fie se trăiește, fie se scrie

Ceea ce am știut eu până acum despre omul Pirandello (că a fost un scriitor extraordinar care a suferit mult dar demn și a cărui dramă personală a devenit impulsul creației sale), a fost demontat de ceea ce tocmai am citit zilele trecute.

Conform celor scrise de Anamaria Andreoli (considerată una dintre cele mai credibile și autentice voci din filologia italiană) în cărțile sale “Omul și masca” (2020) și ‘’Eu Pirandello, omul haosului’’(iunie 2026), acesta ar fi fost fost o ființă umană jalnică, care și-a petrecut toată viața plângându-se, jucând rolul victimei și amenințând cu sinuciderea familia .

Autoarea se bazează pe un număr vast de scrisori indisponibile anterior.

Portretul care reiese nu este doar cel al unui scriitor compulsiv, ci și al unui fascist convins – un adept al lui Mussolini, nu din oportunism, ci dintr-o convingere autentică.

Pirandello pare extrem de invidios, jonglând cu acea replică absurdă a sa – „Viața fie se trăiește, fie se scrie” – pe care i-a aruncat-o în mod repetat, public și nechibzuit lui D’Annunzio. Voia de fapt să spună că D’Annunzio trăia viața ca pe un spectacol grandios pentru a avea ce scrie , pe când el se vedea in poziția filozofului retras pentru a putea medita cu adevărat asupra tragediei existenței.

În timp ce D’Annunzio era un idol național, iubit de public și transformat în mit viu, Pirandello a trăit zeci de ani în anonimat, măcinat de datorii și de probleme familiale. Succesul uriaș al lui D’Annunzio îl exaspera pe Pirandello, care considera literatura rivalului său ca fiind doar o „punere în scenă” artificială și vulgară.

Avea un temperament teribil: „ranchiunos și certăreț”.

La început, s-a plâns – banal – de lipsa sa de succes; mai târziu, a început să se plângă de succesul său. De fapt era obsedat de succes și era devorat de anxietatea de a nu fi recunoscut.

Ceea ce conta era să pară disperat. A reușit chiar să se autocompătimească în timpul discursului său de acceptare a Premiului Nobel.

Meschin și materialist, cerea constant bani, pretindea că este înțeles greșit și imagina conspirații împotriva sa…

Iar in legătură cu boala psihică a soției; se pare că reacțiile ei erau adesea răspunsuri la comportamentul egocentric al soțului.