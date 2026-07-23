VIAŢA MEA SECRETĂ

Deși, inițial, a purtat un alt nume, următoarea mea carte, care va apărea pe rafturile librăriilor, se leagă – inevitabil – de Galați. Poate/probabil o voi lansa și acolo. Dacă voi primi o invitație. Dacă nu, poate la Brăila sau Tecuci. Și la București, se subînțelege. O invitație de la BIBLIOTECA V.A.URECHIA, care este și casa mea – sau de la CENACLUL NODURI ȘI SEMNE, căruia îi aparțin, ca membru fondator, sau din partea unui ziar local. Că din partea FILIALEI Uniunii Scriitorilor, care îmi poartă sâmbetele…Și duminicile. Cu toate că îi sunt membru FONDATOR, ALĂTURI DE Corneliu Antoniu (și Sterian Vicol, știe el de ce). Filiala se preface, însă, că nu exist. Sau că am murit, ceea ce e (cam) același lucru… Probabil că m-am născut la Brăila. Căci Brăila pare mai mult orașul nașterii mele. Cartea care vine e un roman. Se leagă de copilărie și adolescență. Vorbește despre începuturile vieții mele secrete/intime, căci viața secretă cu adevărat e numai cea din cărți. Cea livrescă/livrească. E scrisă atât de accesibil încât să o înțeleagă și GÎGĂ/și o GÎZĂ. Mâine voi pune coperta. Pe care am primit-o doar de cinci zile…