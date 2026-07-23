VIAŢA MEA SECRETĂ

Deși, inițial, a purtat un alt nume, următoarea mea carte, care va apărea pe rafturile librăriilor, se leagă – inevitabil – de Galați. Poate/probabil o voi lansa și acolo. Dacă voi primi o invitație. Dacă nu, poate la Brăila sau Tecuci. Și la București, se subînțelege. O invitație de la BIBLIOTECA V.A.URECHIA, care este și casa mea – sau de la CENACLUL NODURI ȘI SEMNE, căruia îi aparțin, ca membru fondator, sau din partea unui ziar local. Că din partea FILIALEI Uniunii Scriitorilor, care îmi poartă sâmbetele…Și duminicile. Cu toate că îi sunt membru FONDATOR, ALĂTURI DE Corneliu Antoniu (și Sterian Vicol, știe el de ce). Filiala se preface, însă, că nu exist. Sau că am murit, ceea ce e (cam) același lucru… Probabil că m-am născut la Brăila. Căci Brăila pare mai mult orașul nașterii mele. Cartea care vine e un roman. Se leagă de copilărie și adolescență. Vorbește despre începuturile vieții mele secrete/intime, căci viața secretă cu adevărat e numai cea din cărți. Cea livrescă/livrească. E scrisă atât de accesibil încât să o înțeleagă și GÎGĂ/și o GÎZĂ. Mâine voi pune coperta. Pe care am primit-o doar de cinci zile…