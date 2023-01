Doamna Vreme dă cu replica, noi o cauţionăm

Bună seara şi scuzaţi deranjul!

Sunt Vreme Daniela-Simona şi vreau să vă comunic ca drept la replică, cu privire la articolul dumneavoastră din data de 06.01.2023, din impact-est.ro, următoarele:

În primul rând, v-am rugat de-a lungul timpului, pentru o informare corectă a cititorilor, să-mi cereţi opinia anterior publicării unor articole ce fac referire la persoana subsemnatei, dar observ că nu aţi dorit să faceţi acest lucru şi aţi publicat un articol care este total neconform cu realitatea.

În al doilea rând, vă fac cunoscut că subsemnata, chiar dacă sunt brunetă, nu sunt de etnie rromă, din contră sunt 100% de naţionalitate română şi nu am făcut parte niciodată din ”Partida Rromilor”.Cu privire la intrarea mea în politică, vă menţionez că am intrat pentru prima dată în politica în anul 2011 în PP-DD, unde am deţinut funcţia de Vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene pentru o perioadă de 3 ani şi funcţia de Preşedinte al Organizaţiei Judeţene pentru un an, iar din 2015 am fost independentă politic până la înscrierea în PNL.

În al treilea rând, în ceea ce priveşte funcţia de Director al OJFIR Galaţi, vă fac cunoscut că nu am ocupat niciodată funcţia de Director al acestei instituţii, nici măcar pentru o zi. Pentru a fi posibil acest lucru trebuie să existe o Decizie de delegare sau de numire temporară în funcţie emisă de către conducerea centrală cu aprobarea Ministerului Agriculturii, ceea ce nu au existat niciodată.

În al patrulea rând, vă anunţ că nici funcţia de Şef Serviciu în cadrul aceleeaşi instituţii nu am ocupat-o niciodată, deoarece era necesar a fi parcursă aceeaşi procedură prezentată mai sus, care nu a existat.

În concluzie, sunt un simplu consilier grad IA în cadrul OJFIR Galaţi, funcţie ocupată prin concurs organizat la nivel naţional cu aproximativ 100 de candidaţi din toată ţara, iar nota obţinută la concurs m-a poziţionat printre primii 5 candidaţi admişi din ţară.

Nu ştiu dacă interesează pe cineva acest lucru, deoarece văd că anumite persoane sunt interesate de a promova, în ceea ce mă priveşte, mai mult informaţii false şi denigratoare la adresa mea.

Eu din câte vă ştiu sunteţi un profesionist în materie de jurnalism şi îmbrăţişaţi dreptatea şi corectitudinea, dar, nu înţeleg de ce acum, nu v-aţi informat mai mult înainte de a publica acest articol şi v-aţi bazat doar pe informaţiile false primite de la dnul Fotea.

În speranţa publicării pe viitor a unor articole bazate pe adevăr, vă rog să-mi cereţi un punct de vedere înainte de a publica articolul, să vă informaţi mult mai bine sau să aveţi probe în susţinere, nu să vă bazaţi pe ce vor alţii să transmită eronat în spaţiul public.

În speranţa că veţi da curs dreptului la replică, vă mulţumesc.

Cu respect,

Vreme Daniela-Simona