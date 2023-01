Marea Unire pentru salvarea României

– Un proiect simplu şi uluitor care va aduce prosperitate tuturor românilor în doar patru ani

Unirea este un adevăr, unirea prin căsătorie, unirea în credinţă, unirea inimilor curate, luminate, unirea sufletelor în lumina lui Dumnezeu. Unirea popoarelor cu gânduri curate. Unirea să ne lucrăm pământul sfânt, aşa cum de fapt este si programul lui Dumnezeu. Toţi să ne unim intr-o familie, indiferent de unde provenim, ce limbă vorbim. Să deschidem uşile caselor pentru vecin, pentru străin, să-I ospătăm şi să ni-l facem frate adevărat. Să unim comorile cele mai de preţ, iubirea, iertarea, lumina sufletului curat, înţelepciunea. Să arătam că toţi suntem creaţia lui Dumnezeu şi purtăm lumina şi cuvântul lui Dumnezeu după chip şi asemănare. Oare ce chip poartă cei cu suflet întunecat? Ştiu ei de iertare? Dar de iubirea aproapelui? Dar iubirea celui în suferinţă, aşa fără plată şi răsplată?

De-a lungul timpului, unirea şi destrămarea meleagurilor străbune s-a făcut după bunul plac al statelor puternice şi al forţelor oculte care au existat din totdeauna.

• Strămoşii noştri aveau tehnologie peste cea din secolul 21

Deci, luăm ca timp, în istorie, două imperii şi le analizăm, imperiul geto-dac condus de regele Burebista a ajuns tot printr-o formă de unire a triburilor la un imperiu uriaş. Şi se mai ştie din istorie că acest neam geto-dac, este descendentul care cu multe mii de ani înainte a coborât din stele. Agathârşii, fiinţe înţelepte, ne-au lăsat pe meleagurile vechii Dacii, atât pe pământ, scris în piatră, cât şi-n locurile sacre din munţi, informaţii de-o importanţă covârşitoare pentru neamul românesc. Au lăsat structuri tehnologice care au rolul de a menţine vibraţia psihică şi să acţioneze pe ADN-ul oamenilor pe viitor. Aceste structuri tehnologice sunt lăsate nu numai în România de agathârşi, ci şi în alte locuri de pe Terra care acţionează toate pe o anumită frecvenţă.

Odată ce puterea militară a Pentagonului, prin spionaj tehnologic sofisticat prin satelit, a depistat, prin scanare, un complex tehnologic superior oricărei tehnologii umane a secolului 21, undeva în Irak, ca să-l poată studia sau chiar exploata, a avut nevoie de o intervenţie militară dură asupra Irakului, ca nici o autoritate irakiană să nu mai poată comenta sau chiar opri cercetarea tehnologiei subterane pe pământ irakian. Acelaşi satelit militar mai depistează cam acelaşi fenomen şi pe pământul României (vezi pe internet despre energiile misterioase din munţii Bucegi). Dar de data asta Pentagonul ne invită la parteneriat cu NATO, are acces la aerodroame, porturi şi chiar pe teritoriul românesc cu trupe, dar nu numai Pentagonul este interesat, mai sunt pe felie şi forţele oculte care doresc să beneficieze de aceste supreme taine. Aş putea scrie la nesfârşit despre tainele tehnologiei supreme lăsate pe pământ românesc cât şi pe Terra.

Aş putea scrie la nesfârşit istoria tainică a pământului românesc şi a pământului geto-dac (în curând Cavalerii Preşedintelui României vor edita “Istoria sacră a geto-dacilor”), de-a lungul a două mii de ani, ştiută, dar mai ales despre studiul cetăţilor dacice cu incomensurabile taine scrise în piatră, scriere ce doar cei iniţiaţi ştiu să o desluşească. Apoi despre istoria sacră, cea de dinainte de Isus Hristos, tot pe pământ geto-dac, această istorie cu tehnologia ei avansată ce deocamdată depăşeşte orice minte omenească, iar pentru a o compara vă spun că orice tehnologie cibernetică şi informatică este neputincioasă în a da explicaţii ca: Cine au fost creatorii acestei tehnologii ? De unde provine materialul din care este construit? Pentru cine este pregătită această tehnologie perfect lucrativă şi în acest moment? Dar mai ales de ce este această tehnologie superavansată exact pe teritoriul actualului stat român?

• Coaliţiile monstruoase care au distrus unirea neamului românesc

Vom vorbi despre Marea Unire a Principatelor Române, ce rol a avut în istorie şi cum beneficiază de tainele tehnologiei avansate a străbunilor veniţi din ceruri. Dar, în mare, am vorbit de marele imperiu unit sub regele Burebista, care daca mai trăia (a fost asasinat), cine ştie ce imperiu aveam acum şi care ar fi fost actualul teritoriu al României. Deci, prima mare unire s-a făcut acum cicra doua mii de ani sub domnia marelui rege dac Burebista. Şi cum acest imperiu a pus pe gânduri hoardele vecine Daciei, dar mai ales imperiul roman, minţile forţelor malefice au pus la cale prima lor fapta masonică, au uneltit atât de perfid, de viclean şi laş, au găsit oameni care au trădat şi au dus la îndeplinire mârşava faptă, încât i se spune coaliţia monstruoasă care a savârşit această faptă dureroasă pentru poporul dac. Tot un fel de coaliţie monstruoasă a fost şi la trădarea şi asasinarea lui Mihai Viteazu, Alexandru Ioan Cuza, Nicolae Ceauşescu. Deci forţele oculte ale imperiului roman (aşa este istoria), neavând spirite evoluate, le deranja, precum şi pe stăpânii lor, lumina din sufletele dacilor, le deranja tehnologia avansată de pe teritoriul dac, le deranja gradul spiritual ridicat al preoţilor daci, le deranja emanaţia energetică a cetăţilor, în special cel al Sarmisegetuzei, iar atunci au acţionat în aceste două moduri. Au cotropit, au distrus, au luat poporul în sclavie, iar pe cei rămaşi i-au obligat să îmbrăţişeze ordinea lor militară şi administrativă. Ştiau de tehnologia superioară de pe teritoriul Daciei, dar unde anume se află, nu ştiau. Au găsit o coaliţie trădătoare care le-a dezvăluit drumurile secrete ale dacilor, tunelurile secrete, izvoare ascunse care alimentau cetăţile, o parte a tezaurului dac îngropat. Dar, taina tainelor, nu s-a putut afla. Cât de interesat era imperiul roman, dar mai ales forţele oculte de a cuceri Dacia, am putea scrie volume, cât şi despre anii de război dintre cele două imperii, începând cu Burebista, apoi despre războiul decisiv dat între anii 101-102 şi 105-106. Chiar dacă armata imperiului roman era una de profesionişti, războiul a durat mult, forţele oculte căutau o breşă, trădătorii au găsit-o, iar după războiul din anii 105-106, Dacia este cucerită şi transformată în provincie romană. Totul pentru a găsi ,şi eventual închide, acel portal energetic pentru a permite forţelor întunecate din astral să invadeze şi să controleze pe viitor poporul născut din geto-daci, adică poporul român. Misiunea armatei romane a fost îndeplinită din punct de vedere militar, dar în rest se zbat masonii de doua mii de ani doar,doar, vor putea închide portalul energetic, iar forţele întunericului, forţe care nu cunosc mila, nu iubesc, nu iartă şi nu au Dumnezeu, nu vor stăpâni pământul românesc şi bogăţiile lui. Aceste forţe ale întunericului, care pe parcursul istoriei şi-au făcut diferite combinaţii de idei care duc toate la îmbogăţirea masonilor fără precedent şi sărăcirea ţărilor sau chiar desfiinţarea lor, nu au mustrări de conştiinţă în corupe feţe bisericeşti, care să le ducă la îndeplinire proiectele diabolice, chiar dacă acestea, la sfârşit, regretă. Forţele oculte leagă şi dezleagă graniţele multor ţări. România, de-a lungul timpului, a suferit enorm din cauza forţelor oculte care dominau imperiile de atunci şi care au dus la războaie şi fărâmiţarea pământului vechiului imperiu dac.

• Trădătorii de neam şi de ţară au amanetat Ţara

Acum, pentru noi românii, cei loviţi de grele încercări, vedem ca trădătorii de neam şi de ţară, au distrus şi amanetat întreaga ţară, iau împrumuturi ruşinoase (nu cadouri sau ajutoare necondiţionate), cu impuneri draconice care sunt respectate cu stricteţe de guvernanţii noştri. Sute de mii de oameni au rămas fără locuri de munca, fără nici o speranţă de venit. Iar drama poporului român se amplifică, aşa cum este proiectul masonilor, până la dispariţia ca popor.

Cavalerii Preşedintelui României vin cu o propunere şi cheamă oficial la masa rotundă toate partidele şi cele de la guvernare şi cele din opoziţie, să vină cu un proiect pentru salvarea României. Cavalerii Preşedintelui României au un astfel de proiect care poate începe chiar de mâine şi asigură locuri de muncă pentru un milion de oameni specialişti şi necalificaţi. În primul an vor intra bani la buget, dar după doi ani din aceşti bani se vor putea plăti toate împrumuturile făcute de „binefăcătorii” noştri. Iar proiectul este pe patru ani, în această perioadă de derulare se pot aduce la buget cicrca 100 miliarde de euro, iar producţia poate hrăni 80-100 milioane de oameni. Venitul minim al unui salariat va creşte gradat şi va ajunge după patru ani la circa 2000 euro pe lună, iar pensionarii vor primi minim 1000 euro pe lună. Vom putea construi şosele moderne, se va dezvolta turismul la cote de nebănuit, vom avea bani suficienţi pentru toate ramurile economice care acum abia mai supravieţuiesc. Vom moderniza o armată care va concura cu orice armată din lume.

Vom trimite la toate partidele o invitaţie oficială (pentru binele ţării) să participe la proiectul pentru salvarea României. Tot acest proiect al Cavalerilor Preşedintelui României, se va derula cu ajutorul ministerelor care vor fi obligate să dea curs acestui proiect care va fi controlat de însuşi Preşedintele României.

• Este mai sănătos să fim toţi împreună si nu dezbinaţi

Vorbim de proiecte pentru salvarea României, se fac combinaţii politice, de genul alianţei, vă întreb domnilor ALIAŢI, contra cui este alianţa? Aţi condus guverne 20 de ani prin diferite alianţe, ce aţi făcut? Vreţi din nou să prostiţi românii? Vă întreb, căci sunt imparţial, cu ce resurse veţi scoate România din infern (criză) cu ce proiecte? De unde bani? Din împrumutul pentru supravieţuire? Vine scadenţa domnilor Aliaţi, şi atunci cine suferă, căci în nici într-un caz Alianţa, care va roade ciolanul ţării cât mai este (şi slavă Domnului, mai este). Oare nu este mai sănătos, mai nobil, să ne unim gândurile către iubire, iertare, să fim toţi împreună şi nu dezbinaţi. Vă spun (şi vă demonstrez), Alianţa nu este cu nimic mai performantă decât actuala guvernare. Sunteţi la fel, sunteţi responsabili în egala măsură de această situaţie dezastruoasă, împreună a-ţi dus ţara, timp de 20 de ani, la faliment. Vă dau un sfat, voi a-ţi distrus ţara, voi să o salvaţi, dacă puteţi. De asta v-am invitat cu proiecte pe care le vom depune la Parlament sau la o comisie de specialitate iniţiată de Preşedinte, şi atunci vedem cine este cu ţara şi cine este hoţ şi trădător de ţară.

Cavalerii Preşedintelui României sunt pe faţă. Noi nu dorim conflicte politice, dorim ca în cinstea marelui eveniment al Unirii Principatelor din 24 ianuarie, să avem tăria să facem Marea Unire pentru salvarea României.

Cavalerii Preşedintelui României cheamă la unirea minţilor luminate, a sufletelor de lumină străbună, indiferent de limba ce o vorbesc, indiferent de culoarea pielii, pentru cinstirea pământului românesc şi apărarea lui, chiar şi cu preţul vieţii.

Dorim armonie, Unire cu marea forţa cosmică venită de la Dumnezeu, dar dacă unele forţe oculte de pe pământul românesc nu cinstesc amintirea istoriei, a străbunilor de pe acest pământ, fie că se numea Dacia sau România, şi nu le place apa şi pâinea de pe pământul românesc, le rugăm, cu tot respectul şi cu toată iubirea, să-şi pună avutul în căruţa cu coviltir cu care au venit şi să se ducă acolo unde vor fi cinstiţi, iubiţi, barem cât au fost pe pământ românesc. Să ştie aceste forţe oculte, orice limbă ar vorbi, orice culoare a pielii au, că noi, românii, nu vom ceda nici o palmă de pământ. Acesta este moştenire de la agathârşi şi geto-daci, cu toate comorile lăsate de străbuni şi de Dumnezeu, românilor.

• Nu e nevoie de alianţa voastră politică, ci de alianţa tuturor Românilor

Iar mă întorc la proiectul pentru salvarea României şi cer alianţă la toţi românii şi totodată vă întreb, pe cei ce nelămuriţi, ce treabă veţi face, şi până când? Până in 2021 este cam mult, timp în care zeci de mii de morminte vor apărea, ne trebuie acum o dezmembrare politică ? Ne trebuie alegeri anticipate? Cât timp pierdut şi bani cheltuiţi pe spinarea bietului român sărac şi bolnav? Doriţi o alianţă? Pentru ce? Pentru suspendarea Preşedintelui? Alte alegeri, alţi bani, alt hău căscat în politica românească prin care se va contura sărăcia şi mai tare.

Poate acest proiect pentru suspendarea Preşedintelui este un proiect mason (100%), iar executanţii cine sunt? Suspendarea Preşedintelui nu este o redresare politică şi economică a României, este grăbirea dezmembrării statului român şi desfiinţarea lui (pentru neîncrezători voi putea explica mecanismul politico-financiar dus de masoni asupra României, pentru a o falimenta cu ajutor din interior, dus la îndeplinire de unii politicieni).

Deci, să ne unim forţele spre salvarea României, nu spre a avea ciolanul. Dacă guvernul poate fi schimbat oricând, nu aceeaşi procedură constituţională este valabilă pentru Preşedintele ţării, care (vă amintesc), a fost ales de peste cinci milioane de români. Oare ignoraţi chiar şi voinţa a cinci milioane de români? Să îl ajutăm pe Preşedinte să-şi ducă mandatul la bun sfârşit, să-i dăm credibilitate, dar să aibă guvernul buget, întrucât fără bani nu se poate face performanţă politică şi da bunăstare ţării.

Să ne unim până la marea unire a principatelor, să ajutăm guvernul care deja are experienţă (şi vă mai spun un proverb românesc :”rău cu rău, dar mai rău fără rău”) (meditaţi). Iată, vă cer un proiect comun, adică (mură-n gură). Ajutăm Preşedintele României să ducă o politică de naţionalizare şi recalculare a tuturor formelor economice ale României, atât pe sol cât şi în subsol. Sau încheierea unor contracte în care câştigul să fie al statului român şi atunci vom avea şi bani la buget, nu din împrumuturi. Dar,…, dar oare cei care au dus la distrugerea economiei naţionale, chiar şi cei care fac acum alianţa, vor avea curajul unui proiect prin care s-ar putea să fie nevoiţi să dea socoteală pentru genocidul produs şi de subminarea economiei naţionale ???

Hai să ne unim gândurile curate, doar cu toţii suntem copii lui Dumnezeu, orice limbă am vorbi, orice culoare a pielii am avea, ură în suflet şi arătată pe faţă au doar spiritele întunecate, nu doresc şi nici nu pot să iubească, să ierte, caută gâlceava mereu, aceste spirite se văd printre noi.

Noua ordine mondială spirituală pleacă de aici din România, spiritele de lumină nu se închină banului şi nici nu doresc rău semenului. Iar Cavalerii Preşedintelui României caută unire între români, buna înţelegere, iubire, iertare dar mai ales iubire de Dumnezeu şi neam. Hai să ajutăm, nu prin dezbinare, actuala guvernare, care şi ea este vinovată (va da curând socoteală), dar să „nu rupem haina deja ruptă”. Le spunem tuturor românilor că suntem pe marginea prăpastiei, iar cu ură şi minciună nu câştigam nimic. Să-i dăm din sufletul nostru lumină şi iubire chiar Preşedintelui României. Să-i dăm credibilitateşi înţelegere, căci nu vom câştiga nimic prin ură şi jigniri.

ISUS A SPUS CUVINTE DUMNEZEIEŞTI;

„IUBEŞTE-ŢI APROAPELE CA PE TINE INSUŢI,

FĂ CELUILALT CEEA CE ŢI-AR PLACE SĂ-ŢI FACĂ ŢIE.”