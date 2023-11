Nu este normal ca un salariat sa munceasca 8 luni pentru voi si 4 pentru familia proprie

Pentru a plati un salariu net de 1821 lei, angajatorul cheltuie 3103 lei 41.31% Stat 58.69% Angajat Deci 41.31 ii ia statul

O parte din ei sunt CAS si CASS.

CASS – 10% – 300 de lei. In fiecare luna.

Dar daca ma duc sa imi fac o programare la un RMN cu trimitere de la doctor stau „la coada” 4 luni (inBucuresti). In acelasi loc, daca platesc RMN ul il fac in aceiasi zi.

Daca am un salariu de 90000 lei platesc 10% CASS pentru acelasi servicii. Nu un pachet mai mare. Si atunci de ce sa platesc eu CASS? Pentru un RMN de care am nevoie ACUM dar il fac peste 4 luni?

TVA 19% – la fiecare produs pe care il cumpar din salariu eu platesc TVA care intra in buzunarele voastre si pe care eu nu il pot recupera

Acizele combustibili.

La fiecare litru de motorina eu platesc accize.Voi scutiti de plata OMV ul.

Impozit pe masina/casa

Hai sa va explic un pic cum stau lucrurile: Masina si Casa sunt PROPRIETATE PERSONALA.

Ambele sunt cumparate cu banii care mi au ramas

DUPA CE AM PLATIT IMPOZITE SI TAXE.

Daca adun toate sumele pe care vi le dau voua, ajung la concluzia ca eu muncesc 8 luni pentru voi si 3 pentru mine (ca una e concediu)

Cu ce drept va dati voi sporuri salariale? Pentru ce?Pentru performanta de a mi fura banii mai bine?

Adica, voi sunteti platiti de mine sa ma ajutati. In schimb voi faceti tot posibilul sa imi incurcati viata

De ce sa va mai platesc?

Vreti sporuri salariale?

Mergeti la privat si faceti performanta. Si o sa aveti si sporuri salariale.

Eu nu m am angajat sa va tin pe voi si otrepele voastre in spate. Nu exista nici un contract in care eu sa imi asum sa va platesc voua taxe.

Ba, mai mult decat atat, ca ROMAN nascut in ROMANIA am dreptul divin sa primesc o parte din bogatiile existente in tara asta pe care voi le exploatati (de fapt le dati de pomana altora) in numele meu.

Voi ar trebui sa imi dati mie bani, nu eu voua.

De ce nu respectati decizia poporului exprimata prin vot liber de REDUCEREA NUMARULUI DE PARLAMENTARI in conditia in care si au exprimat vointa 88.7% dintre romani? A fost vot consultativ?

Pai daca 88.7% din romani doresc asta inseamna CA ASTA TREBUIA SA FACETI.

Eu de ce sa respect deciziile voastre?

CATI ROMANI S-AU PREZENTAT LA URNE LA

ULTIMELE ALEGERI? 33.24%

Regula de 3 simpla:

..

19 milioane de romani au drept de vot. pe voi v-au votat 1.7 milioane. Adica mai putin de 10% din romani.

Eu stiu ca majoritatea inseamna 50% + 1 persoana.Voi nu sunteti reprezentatii mei. NU AVETI DREPTUL SA MA REPREZENTATI. NU V-AM DAT SI NU O SA VA DAU NICIODATA ACEST DREPT.

Asa ca sunteti direct raspunzatori pentru toate deciziile pe care le luati. Pe persoana fizica.

Ca pentru mine, o parte din ele sunt fapte de INALTA TRADARE si tradare a interesului national.

Aveati acest drept daca la vot veneau un minim de 50% + 1 persoana. Din fericire romanii nu mai vor sa stie de voi.