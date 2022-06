RESPECT PENTRU ONORUL MILITAR ! Facultativ ???

Iohannis si Macron primesc onorul pe aeroportul Mihail Kogalniceanu. Buna ziua, rosteste Macron in romana. Sa trăiţi!.. replica militarii regimentului de garda. In continare, cei doi inainteaza pana la capatul formatiei. Comandantul garzii ii urmeaza cativa pasi in urma. Aici, cei doi presedinti se intorc pentru a primi salutul comandantului, cu sabia ridicata in dreptul fetei. In exact acest moment, Iohannis il ia de brat pe Macron in incercarea de a-l conduce spre grupul de presa, la poze… Francezul insa, care o fi vazut si el garda si protocol in viata lui, nu s-a clinitit. A ramas pe loc, pret de o clipa, si cu cu o miscare scurta a capului, in jos, a salutat comandantul garzii. Al nostru era pe jumatate plecat… O clipa! O clipa in plus, pentu unul, o clipa in minus pentru celalalt… si un intreg bagaj natural, netulburat de mitocănie.