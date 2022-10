Un „monstru” politic, un titan

Ideea postării mi-a dat-o un friend, care scrie la răspunsul meu că politica e „grea”. Adică greu de înţeles. „Adevărul e ca e grea, nu vezi ce de mişcări se fac în toată lumea. Pai doar dacă te uiţi la Erdogan ce şi cum joaca… te ia capul, nu mai înţelegi nimic”, răspunde el.

Ba e foarte simplu ceea ce face Erdogan, dacă înţelegi politica. Nu pe-aia teoretică, ci pe cea practică. În care principiile morale contează mai puţin. Principiul axial este cel machiavellic, că „scopul scuză mijloacele”.

Eu pe Erdogan îl înţeleg foarte bine, în tot ceea ce a făcut şi face. Când Erdogan a devenit prima oară premier, în 2003, Turcia era a 70-a economie a lumii. Şi a făcut o promisiune: voi face din Turcia a 20-a economie a lumii. Ei bine, în 2014, după trei mandate, Turcia ajunsese a 15-a putere economică a lumii. Înainte să devină preşedinte.

Are cea mai bună, mai modernă, infrastructură de turism din Europa – cele mai noi şi mai luxoase staţiuni -, o reţea densă de autostrăzi, o industrie foarte diversificată. Şi o agricultură performantă, deşi n-are teren arabil, dezvoltând o reţea naţională de sere moderne. Cumpăraţi roşii şi alte tomate şi legume turceşti cea mai mare parte a anului. Mai trebuie explicaţii?

A dezvoltat industria militară. Dronele turceşti sunt recunoscute acum, mai ales după războiul din Ucraina. A făcut tunel pe sub Bosfor, pod peste Bosfor, cel mai mare aeroport din lume la Istanbul, poarta aeriană principală între Occident şi Orient. A luat caimacul aeroporturilor din Frankfurt, Amsterdam şi Viena. Înainte, ca să zbori spre Eurasia, Extremul Orient sau Sud-Asia, trebuia să mergi acolo. Nu mai e nevoie. Ai Istanbulul.

Pe lângă asta, Erdogan s-a dovedit un strateg redutabil. A urmărit interesul şi doar interesul Turciei. Păi nu s-a văzut? Turcia e membru NATO, din 1952. Cu toate astea, a renunţat la achiziţia sistemului anti-rachetă Patriot, pentru a achiziţiona sistemul rusesc S400. Cel puţin la fel de performant, se spune că este chiar mai bun, dar mai ieftin, normal, stârnind furia Americii. Firmele de construcţii turceşti, printre cele mai mari din Europa, construiesc proiecte gigant în Rusia.

Cu toate astea, Erdogan n-a pus niciodată Turcia pe masa lui Putin. Îi „joacă” şi pe ruşi, şi pe americani. Din când în când, îi mai arată pisica lui Putin. Pe cine au acceptat Rusia şi Ucraina ca mediator pentru deblocarea exporturilor de cereale prin Marea Neagră? Pe Erdogan

Erdogan n-a condamnat Operaţiunea Specială a Rusiei în Ucraina, dar nici n–a aprobat-o. Drone însă a livrat Ucrainei.

E, într-o lume de curve, Erdogan joacă pe partitura lor. Ceea ce este clar este că el urmăreşte ca din bătălia dusă între nişte puteri net superioare, să tragă foloase cît mai mari pentru ţara lui. E, de astfel de lider ar avea nevoie România. Nu de nişte lachei, care comandă tehnică militară de 12 mld. USD, şi de la americani, şi de la francezi, cu bani în avans, ca să-i mulţumească pe toţi. Ţara rămîne pe ultimul loc. Ei să rămână la guvernare.

Păi asta face Erdogan? Cu bandiţii, cu derbedeii, trebuie să fii bandit, derbedeu. Fiindcă altfel, te „iau cu fulgi cu tot”. N-au milă. Cine să aibă milă de tine? Rechinii financiari globalişti? Niciodată. Principiul actual al Occidentului a devenit jaful. Restul e demagogie. Iar proştii îi cred.

Să mai amintesc ce „mure” le-a dat să mănânce Erdogan în 2015 globaliştilor occidentali? Când au orchestrat lovitura de stat? Cum a „ras” el reţeau sorosistă construită în 30 de ani în Turcia de neomarxistul Gulem, care trăieşte în America? Împânziseră toate structurile statului turc: armată, justiţie, educaţie, presă, ong-uri

Într-o lună i-a „rezolvat” Erdogan. Pe toţi.

Îl etichetează occidentalii şi gloata lor idolatră ca autoritarist? Păi dacă nu era autoritarist, Turcia era destrămată astăzi. Când ai 20 de mil. de kurzi în ţară, sirieni, armeni, azeri, afgani, irakieni etc., războaie la toate graniţele, cum ai mai putea să asiguri securitatea statului? Nu ştiţi câte atentate comitea PKK-ul în trecut? Nu trecea săptămâna fără unu-două atentate. Câte explozii, câţi morţi nevinovaţi? Aţi mai auzit în ultimul timp de aşa ceva? NU!

Iată de ce spun că Erdogan este un „monstru” politic, unul dintre cei mai mari lideri politici ai lumii. Şi sunt puţini. Şi iată de ce spun că e greu de înţeles politica. Fiindcă nu e, analitic, circumcisă, abordată holistic. Eu n-am făcut politică, dar vreo 15 ani m-am învârtit pe lângă lideri politici. Şi am înţeles tot. Mentalităţi, comportamente, maşinaţiuni

O lume mizeră. Fiindcă oamenii sunt mizeri.

Erdogan o fi autoritarist, dar e patriot. Indubitabil! Ca şi Putin. Grav e că lumea s-a polarizat invers acum. Occidentul a devenit autoritarist, antinaţionalist. Adică globalist-dictatorial. Erdogan şi Putin sunt autoritarişti, dar ţin cu naţiunea. Occidentul şi-a distrus naţiunile. Fiindcă pe rechinii financiari occidentali naţiunile îi încurcă. Ei au nevoie să exploateze tot globul.

Dacă aş fi lider politic? Aş schimba paradigma. Aş face tărăboi mare, aş scoate la lumină toate mizeriile. I-aş devoala pe toţi. Numai că n-am de gând să intru în politică. Nu te-ar accepta nimeni în vreun partid, să le pui oglinda în faţă. Sistemul de promovare e închis în partide. Ţara le interesează pe ele?

Şi, mai nou, au şi ele nevoie de aprobare. De la o putere ocultă. Inter şi naţională. Asta mai e ţară liberă? Come on

! Luptăm de pe margine. Poate se mai trezesc minţi.