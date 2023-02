Inregistrarea contractelor de inchiriere: cum se completeaza cererea (model actualizat 2023)

Inregistrarea contractului de inchiriere la ANAF va deveni din nou obligatorie incepand de anul urmator, dupa cum a fost stabilit prin OG 16/2022. Recent, Fiscul a actualizat formularul pe care romanii care inchiriaza trebuie sa il depuna la institutie prin Ordinul 2031/2022 pentru modificarea si completarea OPANAF nr. 114/2019.

In acest act normativ sunt prezentate si instructiunile de completare a formularului „Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune“.

Cererea de inregistrare a contractelor de locatiune se completeaza si se depune de catre:

– persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor si care au obligatia inregistrarii contractului la organul fiscal, potrivit legii;

– locatorii care solicita inregistrarea contractului la organul fiscal pentru a constitui titlu executoriu pentru plata chiriei la termenele si modalitatile stabilite in contract sau, in lipsa acestora, prin lege.

Cererea se depune, direct sau prin imputernicit, la registratura organului fiscal competent, prin posta cu scrisoare recomandata sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, dupa caz, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.

Cererea se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular. Un exemplar al cererii, insotit de copia contractului de locatiune, se depune la organul fiscal competent si un exemplar se pastreaza de contribuabil.

Organul fiscal competent este:

a) organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica rezidenta are domiciliul fiscal, potrivit legii;

b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul imobil care face obiectul contractului de inchiriere, in cazul persoanelor fizice nerezidente/organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului, dupa caz, pentru persoanele fizice nerezidente;

c) organul fiscal in raza caruia se face constatarea inchirierii bunului mobil, conform dispozitiilor legale fiscale, in cazul persoanelor fizice nerezidente;

d) organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii locatorul persoana juridica/alta entitate fara personalitate juridica.

ATENTIE!

Daca bunul a carui folosinta se cedeaza este detinut in comun, fiecare coproprietar persoana fizica are obligatia depunerii cererii la organul fiscal competent, in vederea inregistrarii contractului de inchiriere, potrivit legii.

Completarea cererii

Caseta „Anul“ – se completeaza anul calendaristic in care se depune cererea.Caseta „Cerere rectificativa“ – se completeaza cu X in cazul cererilor rectificative.

Casetele „Modificare/Incetare“ – se completeaza cu X in cazul mentiunilor privind modificarea sau incetarea contractului de locatiune.

Sectiunea A „Date despre locator“

Subsectiunea a. „Date de identificare a locatorului“

Caseta „Denumire/Nume si prenume“

Se completeaza cu numele si prenumele persoanei fizice care obtine venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal. In cazul locatorilor, persoane juridice si alte entitati fara personalitate juridica, se inscrie denumirea locatorului.

Caseta „Cod de identificare fiscala“ se completeaza cu codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala al persoanei fizice care obtine venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal. In cazul locatorilor, persoane juridice si alte entitati fara personalitate juridica, se completeaza codul de inregistrare fiscala al contribuabilului care are calitatea de locator

.Casetele „Judet“, „Localitate“, „Sector“, „Strada“, „Numar“, „Bloc“, „Scara“, „Etaj“, „Apartament“, „Tara“, „Cod postal“, „Telefon“, „Fax“ si „E-mail“ se completeaza cu informatii privind adresa de domiciliu a persoanei fizice, stabilita potrivit legii, sau adresa domiciliului fiscal al persoanei juridice/entitatii fara personalitate juridica, dupa caz.

Subsectiunea b.

„Cota-parte detinuta“

Se completeaza cu cota-parte detinuta de locator din bunul mobil sau imobil (procent sau fractie).Sectiunea B „Date de identificare a locatarului (chiriasului)“

Caseta „Nume si prenume/Denumire“

Se completeaza cu numele si prenumele/denumirea persoanei care are calitatea de locatar.

Caseta „Cod de identificare fiscala“ se completeaza cu codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala al persoanei fizice care are calitatea de locatar sau codul de inregistrarefiscala al persoanei juridice/entitatii fara personalitate juridica care are calitatea de locatar, dupa caz.

Casetele „Judet“, „Localitate“, „Sector“, „Strada“, „Numar“, „Bloc“, „Scara“, „Etaj“, „Apartament“, „Tara“, „Cod postal“, „Telefon“, „Fax“ si „E-mail“ se completeaza cu informatii privind adresa de domiciliu a persoanei fizice, stabilita potrivit legii, sau adresa domiciliului fiscal al persoanei juridice/entitatii fara personalitate juridica, dupa caz.

In situatia in care intr-un contract de locatiune sunt mai multi locatari se completeaza cate o sectiune „date de identificare“ pentru fiecare locatar.

Sectiunea C „Date despre contractul de locatiune“

Subsectiunea a. „Contractul de locatiune initial“

Casetele „Nr.“, „Data“, „Perioada contractului“, „Cuantumul chiriei lunare“, „Moneda“, „Adresa bunului imobil care face obiectul contractului“ si „Date de identificare ale bunului mobil care face obiectul contractului“ se completeaza cu informatii conform contractului de inchiriere.

Casetele „Data“ si „Perioada contractului“ se completeaza sub forma zz/ll/aaaa.

Caseta „Moneda“ se completeaza cu codul ISO al monedei [RON (LEU), EUR].Caseta „Adresa bunului imobil care face obiectul contractului“ se completeaza cu adresa completa a bunului imobil.

Caseta „Date de identificare ale bunului mobil care face obiectul contractului“ se completeaza cu date de identificare ale bunului mobil (exemplu: numar de inmatriculare, serie sasiu, serie certificat etc.).

Subsectiunea b. „Modificari ale contractului de locatiune“

ATENTIE!

Se completeaza numai in cazul in care s-a bifat caseta „Modificare“.Casetele „Contract conex nr. “, „Data“, „Perioada contractului“, „Cuantumul chiriei lunare“ si „Moneda“ se completeaza cu informatii conform actului aditional al contractului de inchiriere.

Subsectiunea c. „Incetarea contractului de locatiune“

ATENTIE!

Se completeaza numai in cazul in care s-a bifat caseta „Incetare“.

Casetele „Documentul care atesta incetarea“, „Nr.“, „Data“ si „Motivul incetarii“ se completeaza cu informatii conform actului de incetare a contractului de inchiriere. Declaratia este insotita in mod obligatoriu de copia contractului de inchiriere.

ATENTIE!

In cazul modificarii/incetarii, dupa caz, a contractului de locatiune, toate casetele de la sectiunea A. „Date de identificare a locatorului“ si B „Date despre contractul de locatiune“ se completeaza in mod obligatoriu.